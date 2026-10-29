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Разпитват свидетели и гледат експертизи: Продължава делото за смъртта на Филип Арсов

29 октомври 2026, 6:22 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Разпитват свидетели и гледат експертизи: Продължава делото за смъртта на Филип Арсов

Продължава делото срещу Петър Тодоров, който прегази 14-годишния Филип Арсов на пешеходна пътека в София. Очаква се по време на предстоящото заседание магистратите да изслушат ключови свидетели на инцидента, както и да бъдат разгледани заключенията от назначените автотехнически и съдебномедицински експертизи. Тяхната цел е да установят с абсолютна точност скоростта, с която се е движил лекият автомобил в момента на удара, както и наличното време за реакция от страна на водача.

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Прокуратурата е категорична в позицията си и настоява за налагане на най-строгото предвидено в закона наказание, изтъквайки високата обществена опасност на деянието.

Защитата от своя страна вероятно ще търси смекчаващи вината обстоятелства, като фокусът ще падне върху експертните оценки за видимостта и спирачния път в конкретния участък. 

Жестоката катастрофа стана през септември 2023 г. в централната част на София. 14-годишният Филип е пресичал на ясно обозначена и осветена пешеходна пътека, когато е бил връхлетян от автомобила, управляван от Петър. Според първоначалните данни от разследването, колата се е движила със скорост, значително надвишаваща максимално допустимата за градски условия - с около 90 км/ч при ограничение от 30 км/ч, като впоследствие стана ясно, че водачът е седнал зад волана след употреба на алкохол. Ударът е бил толкова силен, че момчето е загинало на място, преди екипите на Спешна помощ да успеят да му окажат животоспасяваща помощ.

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Обвинението срещу Тодоров е квалифицирано по текстове от Наказателния кодекс за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и на пешеходна пътека – обстоятелства, които законът разглежда като особено тежки. Ако бъде признат за виновен, го грози ефективна присъда „лишаване от свобода“ за дълъг период от време.

Близките на Филип, както и цялото общество, очакват съдът да постанови справедлива присъда, която да послужи като категорично предупреждение за всички участници в движението.

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Дело катастрофа Петър Тодоров Филип Арсов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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