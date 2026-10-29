Мистерия: На дъното на Червено море има езеро, в което всичко живо умира

В Червено море край бреговете на Саудитска Арабия има смъртоносно езеро, което се намира под водния стълб. Всяко животно, което влезе във водите на това езеро, умира мигновено.

Мистериозното езеро на дъното на Червено море

През 2020 г. група учени изследват дълбините на Акабския залив, използвайки подводен робот. Минават десет часа, но изследователите не откриват нищо забележително. И тогава, когато до края на гмуркането остават само 5 минути, на морското дъно - на дълбочина 1770 метра и само на два километра от брега на Саудитска Арабия, пред тях се появява истинско езеро, със собствена повърхност и брегове.

Водата в това езеро е четири пъти по-солена от морската и изобщо не съдържа кислород. Поради изключително високата си плътност, тя не се смесва с водата над нея, а остава отделена на дъното – като езеро в море.

Според ръководителя на групата, поради екстремния състав на водата в езерото, всяко живо същество умира мигновено, щом попадне там.

Но въпреки опасността, много морски създания използват езерото като богат източник на храна. Учените наблюдавали как морска змия внимателно потапя главата си във водата отново и отново, вероятно за да се храни с животни, умрели там.

Изследователите забелязали също малка акула, която кръжала около повърхността на езерото, и пасажи скариди, чакащи близо до ръба му, след което за кратко плували, за да грабнат парализирани или убити от водата същества.

Тъй като на дъното на езерото няма заравящи се организми, седиментите са останали непокътнати в продължение на векове, запазвайки пластовете си в оригиналния им вид. Това е първото подобно езеро, открито в залива Акаба.

В света има само няколко други подобни обекта - в Червено море, Мексиканския залив и Средиземно море.

Прочетете също: Откриха "локвите на смъртта" на мястото, където Мойсей е разделил Червено море

Други учени имат интересно обяснение за тази част от Червено море, но на дълбочина от 1219 метра - те твърдят, че са открили "Локвите на смъртта" на мястото, където Моисей е разделил Червено море според Библията.

Тези капани са солни басейни, открити на 1219 метра под повърхността на залива Акаба, където водата е 10 пъти по-солена от нормалната морска вода, а липсата на кислород кара басейните да убиват или зашеметяват всяко живо същество, което попадне в тях, според проучване, съобщава Fox News.

Учените предполагат, че тези условия наподобяват тези на ранната Земя и вярват, че именно на такова дълбоко морско място е възможно животът да се е появил за първи път.

Проучването дори предполага, че тези така наречени „локви на смъртта“ биха могли да предоставят улики, които да помогнат в търсенето на извънземни организми. Тази уникална екосистема е една от най-екстремните среди на планетата, се казва в проучването, и че може да наподобява условията, открити в далечни „водни светове“ извън нашата Слънчева система.