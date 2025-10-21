"Видяхме много кръв, видяхме как лежи": Свидетелски разказ за убийството в мола

"Видяхме много кръв долу, видяхме как момчето лежи долу. Пипнах му ръката и беше много студен. Тогава мъжът ми го взе на ръце и каза на охраната да ни съдейства как да излезем, за да можем бързо да го закараме до болницата". Това заяви пред bTV Светла Борисова, свидетел на мястото на убийството в мола. Още: Война на банди в мола: 15-годишен наръган, лекари се борят за живота му

Чухме крясъци и писъци

Тя обясни, че е била в мола със съпруга и внука си. "При влизането ни в мола чухме много крясъци, качихме се нагоре и видяхме момчето долу на земята. Тълпата, която се събра около момчето ни казаха, че е намушкан с нож", сподели жената.

Тя добави, че след като е взело момчето, са успели да стигнат до колата. "Качи го Стефан в колата и не знам как стигнахме до "Пирогов". Момчето беше неадекватно, очите му бяха затворени и не говореше", поясни Борисова и добави, че лекарите в болницата не са съдействали с аргумент, че не е детско отделение. Дали им количка и го закарали в интензивното отделение. Тогава вече момчето издъхнало.

Хората настояват за доживотен затвор за убиеца в мола.

Убийството

Припомняме, че на 19 октомври 15-годишно момче е било намушкано с нож в мол в София. Сигналът за инцидента е подаден в полицията малко преди 20:00 часа. Инцидентът е станал в голям търговски център, разположен на ъгъла на булевардите "Александър Стамболийски" и "Опълченска".

Спречкването е възникнало на третия етаж на мола, в близост до един от ескалаторите. Според първоначалната информация е избухнал скандал между две младежки компании, който е прераснал във физическа саморазправа. Пострадалото момче е откарано в болница. По неофициални данни състоянието му е много тежко и има опасност за живота му. За съжаление, това се оказа вярно и развитието на нещата стигна до фатален край. На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи и криминалисти, които извършват оглед и разпитват свидетели.

Очевидци разказват за паника сред посетителите на мола, като са се чували крясъци, а деца са тичали уплашени по етажите. Едно от децата е предупреждавало хората да не се качват на горния етаж заради сбиването.

Пред БНТ и проф. Калин Гайдаров коментира темата, като настоя да бъде по-скоро въведен ефективно предмета "Добродетели и религии" в училище, защото това е възможност за промяна в нагласата към живота на обществото ни. Социалните служби потвърдиха пред националната телевизия, че соченият за виновен за убийството е много бедно семейство, водел е скитнически начин на живот, бил е и в социален дом точно защото семейството му не е могло да се грижи адекватно от него, но съдът в Елин Пелин е преценил, че може да бъде пуснат от дома и да се върне в семейството си.

