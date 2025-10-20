Войната в Украйна:

ВИП регистрационни номера на коли в София: Корупционни схеми с важни клечки

20 октомври 2025, 16:31 часа 469 прочитания 0 коментара
ВИП регистрационни номера на коли в София: Корупционни схеми с важни клечки

ВИП регистрационни номера на автомобили в София доведоха до корупционен скандал в отдел "Пътна полиция" в Столичната дирекция на МВР, последва и досъдебно производство за съмнения за корупционни прояви на служители. Това става ясно от информация на вътрешния министър Даниел Митов в отговор на парламентарен въпрос на депутата от партия МЕЧ и бивш главен секретар на МВР проф. Николай Радулов, показа справка на Actualno.com.

По данни на експерта по национална сигурност още през пролетта на 2024 г. е получен първия вътрешен сигнал, че в пътната полиция в София се укриват регистрационни табели с четири еднакви цифри (1111, 2222 и т.н.), които по закон трябва да бъдат определени чрез официален жребий. През лятото на същата година през медийни разследвания става ясно, че табелите се "резервират" за влиятелни бизнесмени и депутати срещу нерегламентирани "услуги", а по неофициална информация загубите за бюджета се оценяват на 60 хиляди лева, твърди още Радулов.

Това води до управленска рокада на върха на столичната дирекция - за шеф на "Пътна полиция" в началото на 2025 г. е назначен Светлозар Захариев, който идва с обещание да прекрати практиката, пише Радулов. В началото на октомври обаче медийни разследвания отново показват, че схемата не само не е прекъсната, но и се разраства - скритите номера са вече над 40, а вътрешна проверка липсва и прокуратурата продължава да не образува досъбедно производство.

От отговора на министър Митов става ясно, че такава вече е направена, но той не дава отговор на въпроса дали и кога ще публикува пълен списък с т.нар. "резервирани" автомобилни номера от началото на 2024 г. досега. Информацията от вътрешния министър е предоставена и с три работни дни закъснение спрямо крайния законов срок за отговор на въпрос по парламентарен контрол.

Източник: Народно събрание

