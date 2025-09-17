ВМЗ-Сопот атакува Радев след скандалното видео: Служителят ни призна, че е бил подведен (ВИДЕО)

Ръководството на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД (ВМЗ-Сопот) нарече "невярна" и "непроверена" информацията, разкрита от анонимен вътрешен източник пред известния ютубър Станислав Цанов. Във видеото, излъчено в канала му "Напред и нагоре", служителят изказа твърдения за мащабни злоупотреби – от съмнителни поръчки и доставки на машини до схеми при ремонти и сделки с посредници в износа на оръжие. Сега от ВМЗ-Сопот казват, че работникът се е извинил на ръководните фактори в дружеството и е признал, че е бил "подведен от информационните си източници".

От завода използваха случая и да атакуват решението на президента Румен Радев да прати сигнал до компетентните органи за разследване във ВМЗ. Държавният глава се позова именно на видеото, публикувано в канала на Цанов.

Какво твърдеше служителят?

Служителят от ВМЗ-Сопот, чието име бе прикрито от съображения за сигурност, каза, че заводът губи милиони, защото оръжията не се продават директно, а задължително минават през посреднически фирми, които прибират огромни печалби.

Източникът говореше и за т.нар. "златни" договори – щедри обезщетения и привилегии за служители, близки до ръководството, за сметка на останалите работници.

ВМЗ-Сопот реагира: Това не е "обективната истина"

"Поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина. Маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници. ВМЗ е структуроопределящо предприятие по отношение икономическото и социалното развитие на целия регион и като такова, няма да допусне безпочвени обвинения чрез непроверени и тенденциозно изнесени „факти“", гласи позицията на завода, разпратена до медиите на 17 септември.

От ВМЗ посочват още, че към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители. "ВМЗ има сключени договори за сътрудничество с техническите университети в Пловдив, София и Габрово, като поема разходите за обучение на нашите служители и гарантира реализацията им при завършване на определена степен на образование", допълват от дружеството.

"По отношение подобряване условията на труд са направени инвестиции за милиони левове, като постоянно се изграждат нови и се реновират наличните производствени мощности. Само в инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите, които са на стойност десетки милиони левове", гласи още позицията.

Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Във ВМЗ Сопот работят 4950 души. "Няма да допуснем накърняване на техните права и интереси и уверяваме обществеността, че дружеството се управлява изключително прозрачно, спазвайки законите на Република България, а дейността ни периодично се проверява от компетентните органи", казват от ВМЗ.

Атака срещу Румен Радев

След публикуване на видеото с анонимния служител президентът Румен Радев е заявил, че не може да се прави компромис с подобни практики в държавно предприятие от стратегическо значение за националната сигурност. "Предоставената информация ще бъде предадена на компетентните органи, които трябва да извършат пълна проверка и да установят има ли извършени закононарушения", съобщиха от прессекретариата на държавния глава на 15 септември.

Ръководството на "ВМЗ" ЕАД "остро възразява" поднесената "невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели!", обявиха от завода.

"Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор", завършва позицията.

Саботира ли президентът ВМЗ-Сопот?

Дискусията за това дали Радев саботира ВМЗ-Сопот предвид предстоящата инвестиция на германския отбранителен гигант Rheinmetall ("Райнметал"), който е един от основните военни поддръжници на Украйна във войната, се разрази в политическите и обществените среди в последните няколко дни.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пряко обвини Радев, че иска да попречи на инвестицията на "Райнметал" във ВМЗ-Сопот. Дори го нарече "партиен лидер".

В отговор президентът изтъкна отново собствената си роля в договарянето на германската инвестиция в нови заводи у нас. Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Армин Папергер (изпълнителен директор на немския отбранителен концерн) в България и го убедих да инвестира тук, защото страната ни предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт", отвърна Радев.

"Нямам намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби и нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил", допълни държавният глава пред медиите днес.