След множество сигнали: СГП проверява използването на данни от пътнически резервации

Софийската градска прокуратура (СГП) започва проверки по множество сигнали, свързани с използването на данни от резервационните записи на пътници (PNR). Повод за действията на държавното обвинение са постъпили сигнали от народни представители, адвокати и граждани, които съдържат различни твърдения относно начина, по който се използва тази информация, съобщиха от държавното обвинение.

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По разпореждане на прокуратурата конкретните действия са възложени на Главна дирекция „Национална полиция“.

Въз основа на резултатите ще бъде преценено дали има достатъчно основания за образуване на досъдебно производство и започване на разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

От Софийската градска прокуратура заявяват, че ще информират за резултатите след приключване на проверките.

Всеки човек, който резервира самолетен билет, оставя след себе си информация за маршрута, начина на плащане, контактните му данни, багажа, историята на резервацията и други параметри. Този запис е известен като Passenger Name Record (PNR). Той се превърна в един от най-важните инструменти за противодействие на тероризма и тежката трансгранична престъпност.

Темата стана актуална, след като вътрешният министър Иван Демерджиев оповести, че лидерът на ДПС - Ново Начало Делян Пеевски за 8 години е летял 227 пъти от София, а 181 са чартърните полети.