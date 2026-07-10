"На снимките от тол камерите не се вижда шофьор": Регионалният министър с шокиращ коментар за катастрофа

На снимките от тол камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.

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„Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата, е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите, коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата“, заяви Шишков.

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По неговите думи всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. Тол има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време, каза още Шишков.

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