Мистериозно изчезване и нова поява на делото, по което Гайтански уличава Доган за рекордния заем от ББР

От сайта на прокуратурата внезапно е изчезнало делото, по което Румен Гайтански - Вълка е уличил почетния председател на ДПС Ахмед Доган в отклоняване на част от кредита за близо 150 млн. лв., отпуснат от Българската банка за развитие (ББР) на свързано с Гайтански дружество. Това съобщи разследващата медия BIRD.bg, която следи изкъсо ключовите съдебни производства. По въведен номер на преписката в електронното деловодство на държавното обвинение се е появявало следното съобщение: "За въведения номер не е намерен резултат", показаха от сайта на 9 юли.

Справка на Actualno.com, направена сутринта на 10 юли в електронния портал по номер на преписката №18218/2024 на прокуратура СГП-София (Софийска градска прокуратура), обаче показва, че информация всъщност има. Държавното обвинение се е поправило и сега излиза, че се очакват материали от друг орган за решаване на преписката. Последният изходящ документ е Бланкова форма-Писмо с адресат Следствен отдел в СГП-София (дата 1 юли 2026 г.).

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Скрийншот: e-services.prb.bg

С постановление от 9 октомври 2024 г. на СГП от преписката №13465/2022 се отделят материали в нова прокурорска преписка - №18218/2024 г. Именно по нея в същия ден - 9 октомври 2024 г. - е разпитан Румен Гайтански, в присъствието на неговия адвокат. Разпитът продължава около два часа и в него Вълка хвърля цялата вина за кредити и манипулирани обществени поръчки на Ахмед Доган, като твърди, че през годините е бил негово подставено лице, бил принуждаван и дори заплашван от политическия лидер, разкриха по-рано от BIRD.bg.

Историята с рекордния отпуснат заем в историята на ББР

Става въпрос за огромния заем, отпуснат от ББР на фирмата „Роудуей кънстракшън“. В края на 2018 г. току-що създаденото дружество решава да поиска кредит от ББР за цели 150 милиона лева, за да купи "Пътстройинженеринг" от "Био Майнинг" на Гайтански - без предварителна дейност и без имоти за обезпечение. Още тогава изглежда съмнително, че парите някога ще бъдат върнати изцяло.

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През 2019 г. „Роудуей кънстракшън“ получава най-големия заем в историята на ББР. Целта на тази банка по закон е да подкрепя малки и средни компании в развитието им, а не да финансира сливания и придобивания за стотици милиони.

"Така се оформя по-голям проблем – годишните обороти на малката кърджалийска фирма „Пътстройинженеринг“ от село Груево, с нейните 14,6 млн. лв. приходи и 222 хил. лв. печалба за 2019 г., не предполагат стойността ѝ да е 150 млн. лв.", обяви тогава Кирил Петков, който беше служебен министър на икономиката и освети големи заеми (1 млрд. лв. на 8 фирми), отпускани от банката - включително твърдеше, че стотици милиони отивали в кръга около Делян Пеевски.

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По-интересното е, че за целия срок на кредита „Роудуей“ е длъжна да плаща само лихвите по него, а главницата дължи накрая - през 2029 г. "Вие кога последно получихте толкова добра сделка от банка? Къде са отишли 150 млн. лв.? Схемата е следната: предишният собственик на „Пътстройинженеринг“ е „Биомайнинг“ - голяма компания, официално собственост на Румен Гайтански – Вълка. „Роудуей“ плаща 150 млн. лв. на „Биомайнинг“, когато прехвърля собствеността на „Пътстройинженеринг“. Без изненада, след като получава кредит от ББР, за да купи „Пътстройинженеринг“, „Роудуей кънстракшън“ влиза в несъстоятелност и не може да си обслужи кредита. Тогава идва адвокатът пътищар Иван Георгиев и се сдобива с „Пътстройинженеринг“ през покупката на „Роудуей кънстракшън“ за 100 лв. „Роудуей“ почти няма активи и ББР няма как да си събере парите по необосновано големия кредит обратно", твърдеше тогава Петков.

Прокуратурата разследваше сделката, която е в очевидна обществена щета, но през 2023 г. прекрати производството.

Снимка: БГНЕС

По-късно името на Румен Гайтански се завъртя около разцеплението в ДПС: Журналист: Вълка може да замести Пеевски, който досега издържаше Доган.

Бизнесменът беше арестуван, а впоследствие - пуснат под гаранция от 250 000 лева. Темата с кредита отново излезе на преден план след ареста на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Той е сред обвиняемите по разследването. Обвинения са повдигнати и на Иван Георгиев, представлявал дружеството получател на средствата от заема на ББР. Що се отнася до Мавродиев, на 9 юли Сърбия разреши той да бъде екстрадиран у нас.

Показанията на Вълка срещу Доган

От протокол от разпит, проведен на 9 октомври 2024 г., който е сред документите, публикувани в рамките на разследващата поредица #КорупцияЛийкс на BIRD.bg, става ясно, че в показанията си Гайтански описва схема за влияние върху обществени поръчки и разпределение на финансови ресурси. Според него тя е функционирала в продължение на години под ръководството на Доган. Разпитът е проведен по друго досъдебно производство, водено от Комисията за противодействие на корупцията, което е насочено към предполагаема организирана престъпна група за длъжностни и корупционни престъпления. По това време Гайтански вече е обвиняем по делото за кредита от ББР.

Пред разследващите той твърди, че познава Ахмед Доган от близо 20 години и че през този период е получавал достъп до обществени поръчки в общини, където лидерът на ДПС е разполагал със сериозно влияние. По думите му - неговата задача била да организира изпълнението на договорите и впоследствие да отчита приходите. Гайтански заявява още, че през годините е предоставял на Доган големи суми пари, яхта, луксозни автомобили, златни кюлчета и други облаги.

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Най-сериозното твърдение в показанията му е свързано именно със заема от държавната банка. "Този кредит от ББР реално беше отпуснат за Ахмед Доган. Доколкото ми е известно, това е било уговорено в среща между Ахмед Доган и Стоян Мавродиев, като кредитът беше отпуснат без никакви проблеми и задълбочени проверки", твърди Гайтански, според протокола.

В разпита бизнесменът описва отношенията си с Доган като основани на страх и зависимост. "Ахмед Доган винаги е парадирал пред мен, че той е държавата и той разпределя порциите, че той командва парламента, министрите, полицията, съда и прокуратурата. Винаги съм се съобразявал с него и съм бил принуден да бъда негово подставено лице в бизнеса, защото ме е страх от него, тъй като той наистина през годините е показвал колко е влиятелен в държавната администрация", заявява Гайтански съгласно цитирания от BIRD.bg протокол от разпита.