Всичко си е постарому: Сарафов се завърна на предишния си пост и отчете първа активност

Подалият оставка на 22 април като изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който впоследствие беше официално освободен от Висшия съдебен съвет (ВСС), се завръща на предишния си пост. Той ще е отново директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник-главен прокурор по разследването, съобщи Стефан Петров от Прокурорската колегия на ВСС пред "Нова телевизия". Сарафов заемаше ръководния пост в следствието от декември 2017 г., преди да бъде избран за изпълняващ длъжността обвинител №1 през юни 2023 г. след освобождаването на Иван Гешев.

Сарафов с официално събитие в следствието

Днес Сарафов участва на официално събитие в НСлС, обявено като учредяване на Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията.

Присъстваха още временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, която замени Сарафов на поста, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, представители на държавни институции и организации, гласи официалното съобщение на прокуратурата.

"Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления", е казал Сарафов.

