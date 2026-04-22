ВСС освободи Сарафов и търси нов и.ф. главен прокурор

Оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор вече е факт, след като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие за сведение без дебат и без изказвания. Заявлението му, с което оттегля съгласието си да заема поста, беше внесено като извънредна точка в дневния ред и разгледано приоритетно в началото на заседанието.

С 8 гласа "за" кадровиците формално приключиха темата с неговото оттегляне, но веднага се изправиха пред следващия проблем - кой ще поеме временно управлението на държавното обвинение. Законът ги задължава да изберат най-старшия заместник на главния прокурор.

Кой ще го наследи?

"Трябва да изберем нов изпълняващ функциите главен прокурор. По почина и на колегите от съдийската колегия смятам, че трябва да пристъпим по избирането на най-старшия в прокуратурата към момента за изпълняващ функциите на прокуратурата измежду заместниците - Ваня Стефанова има стаж от 2 г. 3 месеца и 9 дни, а Магдалена Лазарова има 11 месеца и 10 дни", обясни Огнян Дамянов.

Именно този стаж наклони везните в полза на Ваня Стефанова. Тя е заместник на Сарафов от януари 2025 г. и към момента е най-старшият прокурор във Върховната касационна прокуратура. Заради това Прокурорската колегия реши първо към нея да бъде отправено официално запитване дали е съгласна да поеме поста временно.

Решението не мина без напрежение. Членът на ВСС Калина Чапкънова настоя и вторият заместник - Магдалена Лазарова - също да бъде попитана още сега, но мнозинството от колегията отказа. Аргументът - първо трябва да стане ясно дали Стефанова приема.

Очаква се отговорът й да стане ясен още в рамките на деня. Ако тя откаже, тогава запитване ще бъде изпратено и до Лазарова.

Която и от двете да поеме поста, ще има ясно ограничен хоризонт - максимум шест месеца, тоест до 22 октомври 2026 г., както изисква законът. Междувременно прокуратурата отново влиза в режим на временно управление, докато бъде намерено трайно решение за върха на обвинението.