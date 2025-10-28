Вътрешният министър хвали двама полицаи за отказан подкуп на пътя

Вътрешният министър Даниел Митов похвали служители на реда, които са отказали подкуп на пътя. "Стандартът, който като министър на вътрешните работи очаквам и ще продължа да подкрепям, е ясни правила, еднакво прилагане на закона и нулева толерантност към опитите за нерегламентирано "решаване на проблеми" на пътя", написа той.

Митов дава пример за това как трябва да е редовна практика в полицията и как трябва да изглежда работа по закон с два случая на СДВР от последните дни. Те са за отказани подкупи при рутинни проверки, които са завършили там, където им е мястото - в прокуратурата, пише вътрешният министър.

"В „Студентски град“ е спрян „Мерцедес“, управляван от 28-годишна жена без застраховка „Гражданска отговорност“ и без технически преглед. Тестът отчита употреба на кокаин. Спътникът ѝ предлага на полицаите 150 лв., за да прекрати проверката. Той е криминално проявен и е задържан", обяснява Митов. Вторият случай касае криминален казус на бул. „Шипченски проход", когато е спрян „Фиат Стило“, управляван от 37-годишен мъж без книжка. Колата е дерегистрирана заради липса на застраховка, а тестовете за алкохол и наркотици са положителни. Водачът опитва да подкупи полицаите с 50 лв. плюс още 20 лв. и също е задържан.

"И в двата случая служителите са изпълнили задълженията си професионално и без компромиси. Материалите са внесени в прокуратурата", пише Митов.

В публикацията липсва цялостна статистика за поведението на органите на реда по време на пътните проверки, като например общ брой на полицаите, които са отказали подкуп. Както и например на тези, които са вземали досега и как това кореспондира с в пъти повишените заплати на служителите - само за 10 месеца държавата е похарчила над 1,2 милиарда лева повече за заплати в МВР.