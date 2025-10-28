Войната в Украйна:

Вътрешният министър хвали двама полицаи за отказан подкуп на пътя

28 октомври 2025, 15:56 часа 202 прочитания 0 коментара
Вътрешният министър Даниел Митов похвали служители на реда, които са отказали подкуп на пътя. "Стандартът, който като министър на вътрешните работи очаквам и ще продължа да подкрепям, е ясни правила, еднакво прилагане на закона и нулева толерантност към опитите за нерегламентирано "решаване на проблеми" на пътя", написа той.

Митов дава пример за това как трябва да е редовна практика в полицията и как трябва да изглежда работа по закон с два случая на СДВР от последните дни. Те са за отказани подкупи при рутинни проверки, които са завършили там, където им е мястото - в прокуратурата, пише вътрешният министър.

"В „Студентски град“ е спрян „Мерцедес“, управляван от 28-годишна жена без застраховка „Гражданска отговорност“ и без технически преглед. Тестът отчита употреба на кокаин. Спътникът ѝ предлага на полицаите 150 лв., за да прекрати проверката. Той е криминално проявен и е задържан", обяснява Митов. Вторият случай касае криминален казус на бул. „Шипченски проход", когато е спрян „Фиат Стило“, управляван от 37-годишен мъж без книжка. Колата е дерегистрирана заради липса на застраховка, а тестовете за алкохол и наркотици са положителни. Водачът опитва да подкупи полицаите с 50 лв. плюс още 20 лв. и също е задържан.

Снимка: БГНЕС

"И в двата случая служителите са изпълнили задълженията си професионално и без компромиси. Материалите са внесени в прокуратурата", пише Митов.

В публикацията липсва цялостна статистика за поведението на органите на реда по време на пътните проверки, като например общ брой на полицаите, които са отказали подкуп. Както и например на тези, които са вземали досега и как това кореспондира с в пъти повишените заплати на служителите - само за 10 месеца държавата е похарчила над 1,2 милиарда лева повече за заплати в МВР.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Подкуп МВР Полицаи Полицай Даниел Митов
