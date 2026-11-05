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Възрастна жена пострада тежко при пожар

05 ноември 2026, 12:01 часа 706 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Възрастна жена пострада тежко при пожар

83-годишна жена от кв. Кирково във Велики Преслав е пострадала след пожар в имота ѝ, съобщават от ОДМВР-Шумен. В 17:52 часа вчера в дежурната част на РСПБЗН- Велики Преслав е приет сигнал за пожар в къща на ул.“ Христо Урумов“ в града. Към адреса е насочен екип. След пристигане на място огнеборците установили, че пожарът е в кухнята на жилището. По данни на собственичката, която била излязла извън къщата, е тръгнал от газова бутилка. Още: Потушиха големия пожар, който вилня в Ямболско

Унищожени са около 8 кв.м. покривна конструкция, мебели и домашна техника. Опушени са около 120 кв.м. стени. Две сгради са спасени от опожаряване. Пожарът е ликвидиран с помощта на 10 тона вода. Пострадалата жена е откарана в ЦСМП- Шумен и оттам е транспортирана във ВМА- Варна с изгаряния от трета степен по скулите на лицето и първа степен по дланите и ходилата. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. Още: След пожар в автосервиз във Варна: Мъж е с тежки изгаряния (СНИМКА)

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Изгаряния Пожарна пострадала жена пожар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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