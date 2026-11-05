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Нова вълна от бомбени заплахи приземи извънредно три самолета в София и Пловдив

05 ноември 2026, 11:51 часа 839 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нова вълна от бомбени заплахи приземи извънредно три самолета в София и Пловдив

Нова вълна от бомбени заплахи доведоха до извънредни кацания на три самолета в България. Два от самолетите са кацнали на Летище "Васил Левски" в София. Те са пристигнали от Копенхаген и Мадрид и в момента се извършват проверки. Третият самолет е кацнал на летище Пловдив. ОЩЕ: Бомбените заплахи вече засягат и авиокомпании: Самолет от Израел кацна на летище София

"Самолет, излетял от летище "Станстед" в Лондон, кацна извънредно на летище Пловдив заради сигнал за бомба на борда", съобщи изпълнителният директор на летището Красимир Пешев. Полетът е бил до Летище "Васил Левски" в София и се е изпълнява от авиокомпания Ryanair.

"Предстои пътниците да бъдат свалени и да преминат проверка, след което по процедура ще се провери самолетът за поставени устройства. След като процедурата приключи, капитанът ще вземе решение дали самолетът ще продължи полета до София", обясни Пешев пред БТА.

Във вторник (3 ноември) беше получена заплахи за бомби за самолет от Израел за София. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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