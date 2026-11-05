Владетелят, който е помогнал на Рим да завладее Британия, може да е бил жена: Археолог откри нови улики

Спорната теория, че Верика, която уж е убедила император Клавдий да дебаркира войски през 43 г. сл. Хр., е жена, би могла да промени установеното разбиране за британската история. Според The ​​Guardian това е събитие, което променя хода на британската история: през 43 г. сл. Хр. римски войски, водени от император Клавдий, дебаркират в Кент. Сега археолог твърди, че британският владетел, който е убедил Клавдий да започне инвазията, не е бил крал, а кралица.

Новото археологическо откритие

До това противоречиво заключение стигна д-р Майлс Ръсел, директор на археологическите изследвания в университета в Борнемут. Той вярва, че това откритие може да доведе до нова перспектива върху британската история.

„Това е изключително важно, защото без Верика вероятно нямаше да има римско нашествие. Освен това, това променя политическия пейзаж и баланса на силите в Британия от желязната епоха“, отбелязва изследователят.

Верика е бил романизиран британец и владетел на племето атребати, което е контролирало части от днешните Хампшир и Западен Съсекс в Южна Англия. След смъртта на друг влиятелен племенен водач, Кунобелин, и възкачването на сина му Каратак, Верика е хвърлен в изгание. Той успява да избяга в Рим, където се обръща за помощ към император Клавдий.

Сред аргументите в полза на преосмислянето на установената теория за пола на Верика, Ръсел посочва характеристиките на латинските имена. Според него имената, завършващи на „а“, често принадлежат на жени.

Верика също използва думата „Rex“ върху монетите си. Ръсел обяснява, че в края на първи век пр.н.е. и през целия първи век сл.н.е. този термин е бил използван за обозначаване на влиятелни съюзници на Рим по границите на империята. За разлика от термините „Регина“ (кралица) и „Регис“ (цар), „Rex“, твърди той, не е указвал пола на владетеля.

Изследователят отбеляза и изображенията върху монетите. Тези, сечени по времето на Верик, твърдят, че изобразяват гола жена на кон. Върху монетите на други владетели, особено Кунобелин и Каратак, обаче фигурите на голи конници имат отчетливо мъжки черти.

„Мисля, че това изображение е очевидно женствено, защото всъщност показва коя е била Верика“, обяснява Ръсел.

Друг аргумент се отнася до съкратените латински надписи върху монетите. Преди това те са били тълкувани като „син на еди-кой си“, но според археолога биха могли да означават и „дъщеря на еди-кой си“.

Твърди се, че Ръсел е изложил откритията си в новата си книга „Каратакус: Великият крал на Британия“. Предишни изследвания на Ръсел и неговите колеги вече показват, че жените са играли изключително важна роля в обществото на желязната епоха.

Според изследователя, теорията, че Верика е била жена, също се съгласува с критиките към император Клавдий от римския писател Касий Дио, който твърди, че императорът е бил под влиянието на роби и жени.

Не всички експерти обаче споделят тази теория. Професор Роджър Томлин, британски археолог от Оксфордския университет, специализиран в латински превод и епиграфика, отбелязва, че мъжките латински имена наистина включват тези, завършващи на „а“. В същото време той смята, че най-убедителният аргумент за това, че Верика е от женски пол, е съществуването на мъжка форма на името – Vericus.

В същото време Томлин отбелязва, че Дио Касий е смятал Верика за мъж и го е наричал „Берик“. Ръсел предполага, че това може да е резултат от корупция в името: римският автор е писал за събитията повече от 200 години след тях, а произведението му е преминало през няколко поколения преписвачи и преводачи.

Томлин също отбеляза, че няма достатъчно доказателства за употребата на думата „Rex“ по отношение на владетели от двата пола.

„Разбира се, римляните са признавали под свой контрол както крале, така и кралици. Но Ръсел трябва да докаже с други примери, че терминът „Рекс“ е бил прилаган и за двамата“, подчерта той.

Според учения, изображението на обратната страна на монетата, което вероятно изобразява воин с голи гърди, също не доказва, че Верика е жена.

„Това ми напомня за аргумента, че кралица Виктория всъщност е била мъж, защото на обратната страна на златните ѝ монети е изобразен мъжки конник, убиващ дракон“, казва Томлин.

Д-р Дафни Наш Бригс, британски археолог от желязната епоха, специализиран в изследването на монети, също изрази скептицизъм относно теорията. Тя отбеляза, че някои монети, носещи името на Верика, ясно изобразяват мъжка фигура на кон. Други вероятно изобразяват самия владетел в мъжко жреческо облекло. Освен това, някои монети изобразяват главата и шията на Верика, като се предполага, че показват адамова ябълка.

Ръсел опровергава тези аргументи. Той смята, че последното изображение изобразява императора, което оставя пола на фигурата в свещеническо облекло и връзката ѝ с Верика неясни.

Изследователят признава, че неговите предположения могат да предизвикат противоречия. Той обаче е убеден, че дискусията ще бъде от полза за историческите изследвания.

„Ако това предизвика дебати и противоречия, мисля, че е нещо хубаво. Тази едностранчива версия на историята съществува от много дълго време. Време е да я променим“, заключава Ръсел.

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