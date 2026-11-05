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Владетелят, който е помогнал на Рим да завладее Британия, може да е бил жена: Археолог откри нови улики

05 ноември 2026, 12:24 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Aniello Falcone / Public Domain
Владетелят, който е помогнал на Рим да завладее Британия, може да е бил жена: Археолог откри нови улики

Спорната теория, че Верика, която уж е убедила император Клавдий да дебаркира войски през 43 г. сл. Хр., е жена, би могла да промени установеното разбиране за британската история. Според The ​​Guardian това е събитие, което променя хода на британската история: през 43 г. сл. Хр. римски войски, водени от император Клавдий, дебаркират в Кент. Сега археолог твърди, че британският владетел, който е убедил Клавдий да започне инвазията, не е бил крал, а кралица.

Новото археологическо откритие 

До това противоречиво заключение стигна д-р Майлс Ръсел, директор на археологическите изследвания в университета в Борнемут. Той вярва, че това откритие може да доведе до нова перспектива върху британската история.

„Това е изключително важно, защото без Верика вероятно нямаше да има римско нашествие. Освен това, това променя политическия пейзаж и баланса на силите в Британия от желязната епоха“, отбелязва изследователят.

Верика е бил романизиран британец и владетел на племето атребати, което е контролирало части от днешните Хампшир и Западен Съсекс в Южна Англия. След смъртта на друг влиятелен племенен водач, Кунобелин, и възкачването на сина му Каратак, Верика е хвърлен в изгание. Той успява да избяга в Рим, където се обръща за помощ към император Клавдий.

Сред аргументите в полза на преосмислянето на установената теория за пола на Верика, Ръсел посочва характеристиките на латинските имена. Според него имената, завършващи на „а“, често принадлежат на жени.

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Верика също използва думата „Rex“ върху монетите си. Ръсел обяснява, че в края на първи век пр.н.е. и през целия първи век сл.н.е. този термин е бил използван за обозначаване на влиятелни съюзници на Рим по границите на империята. За разлика от термините „Регина“ (кралица) и „Регис“ (цар), „Rex“, твърди той, не е указвал пола на владетеля. 

Изследователят отбеляза и изображенията върху монетите. Тези, сечени по времето на Верик, твърдят, че изобразяват гола жена на кон. Върху монетите на други владетели, особено Кунобелин и Каратак, обаче фигурите на голи конници имат отчетливо мъжки черти.

„Мисля, че това изображение е очевидно женствено, защото всъщност показва коя е била Верика“, обяснява Ръсел.

Друг аргумент се отнася до съкратените латински надписи върху монетите. Преди това те са били тълкувани като „син на еди-кой си“, но според археолога биха могли да означават и „дъщеря на еди-кой си“.

Твърди се, че Ръсел е изложил откритията си в новата си книга „Каратакус: Великият крал на Британия“. Предишни изследвания на Ръсел и неговите колеги вече показват, че жените са играли изключително важна роля в обществото на желязната епоха.

Според изследователя, теорията, че Верика е била жена, също се съгласува с критиките към император Клавдий от римския писател Касий Дио, който твърди, че императорът е бил под влиянието на роби и жени.

Не всички експерти обаче споделят тази теория. Професор Роджър Томлин, британски археолог от Оксфордския университет, специализиран в латински превод и епиграфика, отбелязва, че мъжките латински имена наистина включват тези, завършващи на „а“. В същото време той смята, че най-убедителният аргумент за това, че Верика е от женски пол, е съществуването на мъжка форма на името – Vericus.

В същото време Томлин отбелязва, че Дио Касий е смятал Верика за мъж и го е наричал „Берик“. Ръсел предполага, че това може да е резултат от корупция в името: римският автор е писал за събитията повече от 200 години след тях, а произведението му е преминало през няколко поколения преписвачи и преводачи.

Томлин също отбеляза, че няма достатъчно доказателства за употребата на думата „Rex“ по отношение на владетели от двата пола.

„Разбира се, римляните са признавали под свой контрол както крале, така и кралици. Но Ръсел трябва да докаже с други примери, че терминът „Рекс“ е бил прилаган и за двамата“, подчерта той. 

Според учения, изображението на обратната страна на монетата, което вероятно изобразява воин с голи гърди, също не доказва, че Верика е жена.

„Това ми напомня за аргумента, че кралица Виктория всъщност е била мъж, защото на обратната страна на златните ѝ монети е изобразен мъжки конник, убиващ дракон“, казва Томлин.

Д-р Дафни Наш Бригс, британски археолог от желязната епоха, специализиран в изследването на монети, също изрази скептицизъм относно теорията. Тя отбеляза, че някои монети, носещи името на Верика, ясно изобразяват мъжка фигура на кон. Други вероятно изобразяват самия владетел в мъжко жреческо облекло. Освен това, някои монети изобразяват главата и шията на Верика, като се предполага, че показват адамова ябълка.

Ръсел опровергава тези аргументи. Той смята, че последното изображение изобразява императора, което оставя пола на фигурата в свещеническо облекло и връзката ѝ с Верика неясни.

Изследователят признава, че неговите предположения могат да предизвикат противоречия. Той обаче е убеден, че дискусията ще бъде от полза за историческите изследвания.

„Ако това предизвика дебати и противоречия, мисля, че е нещо хубаво. Тази едностранчива версия на историята съществува от много дълго време. Време е да я променим“, заключава Ръсел. 

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Древен Рим
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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