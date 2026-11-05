Войната в Украйна:

ГДБОП нахлу във фабрика в Гурково, задържан е собственикът

05 ноември 2026, 6:19 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
ГДБОП нахлу във фабрика в Гурково, задържан е собственикът

Собственикът на фирма "Булметал" Кольо Атанасов е задържан в Гурково, съобщи БГНЕС. Към момента причината за задържането не е ясна. По непотвърдена информация става въпрос за незаконни проследяващи устройства. Във фабриката са двамата адвокати на собственика. 

Екипи на ГДБОП извършват обиск. Изземат се компютри и телефони, което блокира работата на фирмата, която се занимава с износ.

ОЩЕ: Сигнал за стрелба в столичен квартал, задържани са двама мъже и жена

Повече подробности за акцията се очакват днес. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фабрика ГДБОП Гурково
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес