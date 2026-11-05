ГДБОП нахлу във фабрика в Гурково, задържан е собственикът

Собственикът на фирма "Булметал" Кольо Атанасов е задържан в Гурково, съобщи БГНЕС. Към момента причината за задържането не е ясна. По непотвърдена информация става въпрос за незаконни проследяващи устройства. Във фабриката са двамата адвокати на собственика.

Екипи на ГДБОП извършват обиск. Изземат се компютри и телефони, което блокира работата на фирмата, която се занимава с износ.

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Повече подробности за акцията се очакват днес.