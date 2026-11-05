"Ще бъда безкомпромисна, ако надуят сметките за ток": Манолова предупреди ЕРП-тата

Слава Богу, в България все още цените на електрическата енергия за битовите потребители са регулирани. Българските домакинства не са на свободния пазар. Това обаче не значи, че българските потребители са изцяло защитени.

Това заяви Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), която коментира увеличението на цената на природния газ с 32,52%, цените на парното, електроенергията, основните хранителни продукти и лекарствата.

"Да, разбира се, има подкрепа за енергийно бедните български домакинства, която получават някъде около 450 000 семейства в България", допълни тя, но по отношение на сметките за електроенергия, Манолова предупреди електроразпределителните дружества.

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"Ще бъда безкомпромисна като защитник на потребителите при всеки опит на ЕРП-тата да надуят потреблението във фактурите и оттам - крайните битови сметки през зимните месеци", закани се тя.

Парно, храни и лекарства

Манолова засегна и проблемите с "Топлофикация София". "Ние сме заляти от жалби, предполагам, че и другите институции са заляти от жалби за това, че хората с месеци вече – до 3 месеца – нямат топла вода", заяви тя.

"Когато това не се случва, в общите условия са предвидени обезщетения, неустойки за потребителите. И тези неустойки са в размер на цената на неподадената топлоенергия за съответния период", уточни Манолова.

Източник: БГНЕС

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Тя посочи предстоящите действия на КЗП. "Тези неустойки трябва да бъдат отразени във фактурите за месец ноември. Фактурите се получават някъде в средата на месец декември. Така че ако това не се случи, КЗП ще заведем колективен иск, с който да накараме "Топлофикация" да си плати дължимите суми на гражданите на столицата", добави тя.

По отношение на цените на хранителните продукти Манолова също беше категорична.

"Крайната цел на моята акция в защита на потребителите по отношение на търговските вериги е те да бъдат заставени да прилагат в България същите надценки, каквито прилагат в Германия. В България същите тези вериги продават същите тези продукти. Млечни продукти – с надценки до 125-140%, зеленчуците се продават с надценки до 300%", посочи тя.

"Което означава, че цените на тези основни продукти ще паднат сериозно, когато надценките бъдат прибрани до средноевропейските нива", допълни Манолова.

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Тя коментира и цените на лекарствата. "Абсолютно неприемливо е българските потребители да купуват едни и същи лекарства на много по-високи цени. Обмисляме и законодателни промени, и промени в някои други нормативни документи. Ще го направим заедно с отговорните институции, министерства", уточни председателят на КЗП.

"Всъщност това са и двете мои цели, които съм извадила пред скоби, поемайки позицията председател на КЗП. Затова го направих, тези каузи да бъдат доведени до успешен завършек", заключи Мая Манолова.