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Арестуваха заподозрян за убийство в Сливен

05 ноември 2026, 6:35 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арестуваха заподозрян за убийство в Сливен

Задържан е мъж, заподозрян за тежко криминално престъпление, извършено в сряда в Сливен, при което е бил убит човек. Това потвърди говорителят на Окръжната прокуратура в града Ваня Белева. "Към момента се изясняват мотивите и механизмът на извършване на престъплението. Повече подробности по случая ще бъдат оповестени по-късно", уточни за БТА Белева.

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Тежкото криминално престъпление е извършено в сряда (4 ноемрви) в Сливен. Задържането на заподозрения е осъществено по горещи следи.

По неофициална информация заподозреният за престъплението е криминално проявен и наскоро е излязъл от затвора. По първоначални данни между двамата е възникнал конфликт.

Работата по случая продължава.

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Сливен полиция задържан убийство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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