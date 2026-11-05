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10 години отгоре: Нова тежка присъда за символа на протестите в Хонконг

05 ноември 2026, 12:16 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
10 години отгоре: Нова тежка присъда за символа на протестите в Хонконг

Бившият лидер на протестите в Хонконг Джошуа Уонг е осъден на още 10 години затвор. 30-годишният активист вече е прекарал шест години зад решетките. Той трябваше да бъде освободен през януари, но сега ще остане в затвора поне до края на 2036 г. Уонг беше обвинен в „заговор за съглашателство с чужди сили“ съгласно закона за националната сигурност, наложен от Пекин през 2020 г.

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Според прокуратурата той и други активисти, сред които намиращият се в изгнание Нейтън Лоу, са се стремили да постигнат налагането на санкции срещу Китай. През септември Уонг се призна за виновен.

Той беше един от лидерите на „Революцията на чадърите“ през 2014 г. и на масовите продемократични протести през 2019 г.

Правозащитни групи твърдят, че законът за националната сигурност се използва за потискане на инакомислието.

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Хонконг протести присъда
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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