10 години отгоре: Нова тежка присъда за символа на протестите в Хонконг

Бившият лидер на протестите в Хонконг Джошуа Уонг е осъден на още 10 години затвор. 30-годишният активист вече е прекарал шест години зад решетките. Той трябваше да бъде освободен през януари, но сега ще остане в затвора поне до края на 2036 г. Уонг беше обвинен в „заговор за съглашателство с чужди сили“ съгласно закона за националната сигурност, наложен от Пекин през 2020 г.
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Според прокуратурата той и други активисти, сред които намиращият се в изгнание Нейтън Лоу, са се стремили да постигнат налагането на санкции срещу Китай. През септември Уонг се призна за виновен.
Той беше един от лидерите на „Революцията на чадърите“ през 2014 г. и на масовите продемократични протести през 2019 г.
Правозащитни групи твърдят, че законът за националната сигурност се използва за потискане на инакомислието.
Former Hong Kong protest leader Joshua Wong sentenced to another 10 years in prison The 30-year-old activist has already spent six years behind bars. He was due to be released in January, but will now remain in prison until at least the end of 2036. Wong was charged with “conspiracy to collude with foreign forces” under the national security law imposed by Beijing in 2020. According to the prosecution, he and other activists, including exiled Nathan Law, sought to secure sanctions against China. Wong pleaded guilty in September. He was one of the leaders of the 2014 Umbrella Revolution and the mass pro-democracy protests of 2019. Human rights groups say the national security law is being used to suppress dissent.— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026