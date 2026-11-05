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Акцията в Гурково - заради предполагаем опит за покушение срещу бивш кмет?

05 ноември 2026, 7:45 часа 797 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Акцията в Гурково - заради предполагаем опит за покушение срещу бивш кмет?

Акцията в Гурково може да е свързана с предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет, за който се твърди, че е станал само ден преди полицейското нахлуване. Тази хипотеза се завъртя около операцията на ГДБОП в града. До този момент обаче институциите мълчат и няма никаква официална информация, нито данни на задържания бизнесмен да са повдигнати някакви обвинения. По-рано беше съобщено, че собственикът на завода "Булметал" Кольо Атанасов е задържан.

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Полицейски екипи са блокирали производствената база на дружеството, както и дома на бизнесмена, където от часове текат претърсвания и изземвания.

Основната линия, по която работят разследващите, е свързана с незаконно проследяване. На място се търсят проследяващи устройства – т.нар. тракери, за които се подозира, че са били използвани за следене на определени хора. Кой точно е бил мишена на наблюдението и каква е пряката връзка на въпросните устройства със самия Атанасов засега не се съобщава.

Обиските и изземването на техника сериозно спъват работата на действащото предприятие, в което работят много хора, а голяма част от продукцията е предназначена за износ. 

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Фабрика арест Гурково проследяващо устройство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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