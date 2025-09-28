"Обещах ви - ще се борим докрай": Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната"

След двудневно Общо събрание партия "Продължаваме промяната" избра бившият финансов министър и досегашен съпредседател на формацията Асен Василев единодушно с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати. Пред делегатите на конгреса той благодари за доверието.

"Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор", заяви Василев.

Снимка: БГНЕС

На този фон четири от знаковите имена на "Продължаваме промяната" останаха извън новия Изпълнителен съвет на партия, става ясно от решението на Общото събрание в неделя следобед. От новия състав отпадат Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта), депутатът Лена Бориславова, както и кметът на Пазарджик Петър Кулински.

Отпор на завладяната държава

Общото събрание на партията бе открито в събота сутрин пред стотиците делегати, депутати, кметове и областни координатори на ПП. Бившият съпредседател на формацията Кирил Петков също изнесе реч пред партийните членове в началото на ключовия форум на формацията, която се очаква да избере ново ръководство. Пред делегатите Петков призова за приемственост и лесно предаване на щафетата в партията, изграждане на следващите линии на лидерство и по-малко арогантност.

Петков обяви, че има пълно доверие на Асен Василев и "вярва безгранично", че той ще води партията в правилната посока. Той подчерта, че нулевата толерантност към корупцията трябва да остане основна за партията, за да не се допуска в редиците ѝ да попадат зависими хора. В изказването си той посочи търсенето на нови лица като грешка на демократичната общност. "Трябва опит, а този опит трябва да се предава", изтъкна той. Петков изрази надежда, че след 20 години партията ще има подготвени хора, които са готови да управляват страната. Като цел за партията Петков посочи още подготовката на нови кадри и изграждането на мрежа от привърженици и медии.

"Ние сме по-живи от всякога", каза пред делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който е и единствен кандидат за председател на партията.

В изказването си той коментира, че електоралният срив, излизането ѝ в опозиция и репресиите срещу партийни членове се дължи на отказа на формацията "да влезе в статуквото" и да управлява с ГЕРБ и ДПС.

По думите му още в началото на "Продължаваме промяната" и той, и Кирил Петков са очаквали, че до три години ще бъдат изхабени като лидери. Той добави, че лесното решение би било двамата да отстъпят, казвайки, че това поколение политически лидери е изпълнило важните за страната стратегически цели, като каквито посочи Шенген и еврозоната.

"Ако не бяха толкова нагли може би щяхме да се замислим. Това не е битка, това е война и тя ще бъде много дълга", обяви обаче той. "Мога да Ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си", каза още пред делегатите Василев.

Изказвания направиха и председателите на коалиционните партньори на формацията - Атанас Атанасов и Божидар Божанов от "Демократична България".