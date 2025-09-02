"За мен животът е приключил, ще го убия": Роми тръгнаха да се саморазправят с предполагаеми наркодилъри

Напрежение е възникнало снощи в Ботевград след като роми са тръгнали да се саморазправят с предполагаеми наркодилъри. Това стана ясно от думите на зам.-директора на ОДМВР - София Георги Калайджиев по време на брифинг пред медиите.

Всичко започнало след като снощи група от махалата тръгнала да търси жител на село Трудовец, тъй като смятали, че той е наркодилър и е довел до смъртта на техен близък, 31-годишен наркозависим. За щастие няма пострадали хора, но къщата на въпросния човек е изпотрошена. Според информацията на МВР, близо 300 души са търсили предполагаемия наркодилър.

От думите на комисар Калайджиев стана ясно още, че са задържани 34 лица от контигента на община Ботевград. Той уточни, че срещу целта на саморазправата има 2 досъдебни производства, но нито едно още не е стигнало до съда. Въпросният човек е бил под домашен арест, но впоследствие мярката е паднала. А бащата на починалия казва, че лично е видял как търсеният от ромите човек с прякор Поро продал на сина му дрога. Твърденията са, че предполагаемият наркодилър продава марихуана, метадон, фентанил и т.н. Бащата твърди, че Поро завивал фентанил в билки, за да увеличава зависимостта на клиентите си. Отделно имало още разпространители - брат на Поро, Иван Пиката, както и техни конкуренти.

"За мен животът е приключил - ще го убия", закани се бащата.

"От началото на месец февруари имаме постоянно присъствие на силите на жандармерията, като се провеждат ежедневни специални полицейски операции на територията на Ботевград", каза Калайджиев.

Въпросният заподозрян наркодилър е на свобода и не се знае къде е в момента.