Войната в Украйна:

"За мен животът е приключил, ще го убия": Роми тръгнаха да се саморазправят с предполагаеми наркодилъри

02 септември 2025, 07:15 часа 477 прочитания 0 коментара
"За мен животът е приключил, ще го убия": Роми тръгнаха да се саморазправят с предполагаеми наркодилъри

Напрежение е възникнало снощи в Ботевград след като роми са тръгнали да се саморазправят с предполагаеми наркодилъри. Това стана ясно от думите на зам.-директора на ОДМВР - София Георги Калайджиев по време на брифинг пред медиите.

Всичко започнало след като снощи група от махалата тръгнала да търси жител на село Трудовец, тъй като смятали, че той е наркодилър и е довел до смъртта на техен близък, 31-годишен наркозависим. За щастие няма пострадали хора, но къщата на въпросния човек е изпотрошена. Според информацията на МВР, близо 300 души са търсили предполагаемия наркодилър.

От думите на комисар Калайджиев стана ясно още, че са задържани 34 лица от контигента на община Ботевград. Той уточни, че срещу целта на саморазправата има 2 досъдебни производства, но нито едно още не е стигнало до съда. Въпросният човек е бил под домашен арест, но впоследствие мярката е паднала. А бащата на починалия казва, че лично е видял как търсеният от ромите човек с прякор Поро продал на сина му дрога. Твърденията са, че предполагаемият наркодилър продава марихуана, метадон, фентанил и т.н. Бащата твърди, че Поро завивал фентанил в билки, за да увеличава зависимостта на клиентите си. Отделно имало още разпространители - брат на Поро, Иван Пиката, както и техни конкуренти.

"За мен животът е приключил - ще го убия", закани се бащата.

"От началото на месец февруари имаме постоянно присъствие на силите на жандармерията, като се провеждат ежедневни специални полицейски операции на територията на Ботевград", каза Калайджиев. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпросният заподозрян наркодилър е на свобода и не се знае къде е в момента. ОЩЕ: Младеж преби мъж и го засне на видео в ботевградско село

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Наркотрафик Наркодилър Ботевград роми напрежение Наркодилъри саморазправа фентанил информация 2025 Поро
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес