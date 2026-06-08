За почти половин милион евро: Албанец се опита да вкара марихуана в България

Албански гражданин се опита да вкара марихуана в България, на стойност почти половин милион евро. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Под ръководството на Окръжна прокуратура-Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство по чл. 242, ал. 2, предл. 1 от Наказателния кодекс (НК). Наказанието за пренасяне през границата на наркотици е лишaвaнe oт cвoбoдa oт дeceт дo пeтнaдeceт гoдини и глoбa oт cтo xиляди дo двecтa xиляди лeвa и зa pиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa – c лишaвaнe oт cвoбoдa oт тpи дo пeтнaдeceт гoдини и глoбa oт дeceт xиляди дo cтo xиляди лeвa, пише в НК.

Опитал се да избяга

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Снимка Прокуратура

На 06.06.2026 г. на ГКПП Гюешево по метода анализ на риска митнически служители от отдел “Борба с наркотрафика“ са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония. В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис.

В резултат от последващите действия водачът на МПС - гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Искат мярка “задържане под стража“

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Снимка Прокуратура

При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп. С постановление на Окръжна прокуратура-Кюстендил 28-годишният И.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо лицето. Общото тегло на наркотика - коноп (марихуана), е 60,920 кг, като стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановление на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Разследването продължава.

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