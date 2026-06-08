Войната в Украйна:

За почти половин милион евро: Албанец се опита да вкара марихуана в България

08 юни 2026, 12:05 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Прокуратура
За почти половин милион евро: Албанец се опита да вкара марихуана в България

Албански гражданин се опита да вкара марихуана в България, на стойност почти половин милион евро. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Под ръководството на Окръжна прокуратура-Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство по чл. 242, ал. 2, предл. 1 от Наказателния кодекс (НК). Наказанието за пренасяне през границата на наркотици е лишaвaнe oт cвoбoдa oт дeceт дo пeтнaдeceт гoдини и глoбa oт cтo xиляди дo двecтa xиляди лeвa и зa pиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa – c лишaвaнe oт cвoбoдa oт тpи дo пeтнaдeceт гoдини и глoбa oт дeceт xиляди дo cтo xиляди лeвa, пише в НК.

Опитал се да избяга

Още: Хванаха 400 кг марихуана за над 4 млн. евро (СНИМКИ)

Снимка Прокуратура

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 06.06.2026 г. на ГКПП Гюешево по метода анализ на риска митнически служители от отдел “Борба с наркотрафика“ са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония. В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис.

В резултат от последващите действия водачът на МПС - гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Искат мярка “задържане под стража“

Още: Наркотици за над 2 млн. евро иззети при акция в две области

Снимка Прокуратура

При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп. С постановление на Окръжна прокуратура-Кюстендил 28-годишният И.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо лицето. Общото тегло на наркотика - коноп (марихуана), е 60,920 кг, като стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановление на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Разследването продължава.

Още: При наркосделка: Задържаха двама непълнолетни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гранична полиция Марихуана Наркотици митничари
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес