Войната в Украйна:

Забравили скарата включена: Пожар в цех в Хасково

14 ноември 2025, 13:52 часа 185 прочитания 0 коментара
Забравили скарата включена: Пожар в цех в Хасково

Пожар избухна в Хасково по обед в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града. По данни на работещите в него, огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково потвърдиха  за БТА, че пожарът  е причинен от електрически уред.

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме. При инцидента няма пострадали.

Още: Българска следа за пожар в австрийски ресторант

Огънят е потушен бързо и не е допуснато разпространяването му и в други обекти в зоната. На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград.

Оценката на щетите в опожарения цех, в който има машини, ще е възможно едва когато премине силното задимяване в помещението, казаха от пожарната.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Без дом, но с три спасени кученца: Семейство остана на улицата след пожар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожарна Пожарникари скара пожар човешка небрежност
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес