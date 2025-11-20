Студио Actualno:

20 ноември 2025, 06:59 часа 313 прочитания 0 коментара
Задържаха автокрадци в София

Двама души са задържани в квартал "Надежда" в София при кражба на кола, съобщиха от СДВР. Те са криминално проявени. При задържането са оказали съпротива и са блъснали патрулка при опит да избягат. Те са част от по-голяма организирана престъпна група. От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили".

Единият е на на 57 години, а другият - на 51. Прякорът на единия е "Джуджето".

"Става въпрос за планирана полицейска операция, която е стартирала миналата седмица, а мъжете са били следени", каза Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с МПС" в СДВР.

Колите са били разкомплектовани за авточасти или насочвани за препродажба. 

По данни на СДВР за последната година кражбите на коли са намалели с 50%.

Виолета Иванова Отговорен редактор
