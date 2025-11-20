С Леонардо ди Каприо: Ето кой е най-добрият филм според Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс смята, че „Битка след битка“ е „най-добрият филм, който някога е гледала“. Носителката на „Оскар“ наскоро е гледала екшън трилъра на Пол Томас Андерсън, в който участват Леонардо ди Каприо, Шон Пен, Бенисио дел Торо, Реджина Хол, Тейяна Тейлър и Чейс Инфинити, и тя призна, че е останала впечатлена от филма. „Това е най-добрият филм, който съм гледала. Това е „Битка след битка“, заяви 35-годишната актриса в интервю за BAFTA Playback.

Дженифър Лорънс призна, че не може да „си спомни кога за последен път е имала подобно преживяване в киното, което е било споделено“.

Холивудската звезда, която е омъжена за директора на художествена галерия Кук Марони, добави: „Когато филмът свърши, всички аплодираха. Аз просто продължавах да благодаря на съпруга си отново и отново, защото той беше резервирал билетите две седмици по-рано и аз просто не можех да кажа нищо друго, освен „благодаря ти за това преживяване“.

Акрисата също така призова феновете да гледат филма в киносалона, а не по телевизията.

„Трябва да го видите в киносалона. Мисля, че е невъзможно да се поддържа такова темпо. Няма нито една излишна минута, нито един момент, в който да се проточва“, каза тя, цитирана от БГНЕС.

За сюжета

Филмът „Битка след битка“ проследява Боб Фъргюсън (Леонардо ди Каприо) бивш революционер, който живее уединено и се опитва да се дистанцира от бурното си минало. Спокойствието му е нарушено, когато след 16 години се появява полк. Локджоу (Шон Пен) — стар враг, който започва да преследва Боб и дъщеря му Уила (изиграна от Чейс Инфинити) . Принуден отново да влезе в борба, Боб се изправя не само срещу реална заплаха, но и срещу собствените си демони. Филмът комбинира политическо напрежение, екшън и семейна драма, като показва как миналото неизбежно настигa героя „битка след битка“.

