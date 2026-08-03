Изпочупиха автобус в София, шофьорът е откаран в "Пирогов"

Шофьор на автобус на градския транспорт пострада, а на превозното средство бяха нанесени щети при свада снощи в столичния квартал "Христо Ботев", съобщава Нова Телевизия. Случая е потвърден от служители на СДВР. Първоначално са били задържани двама души, но единият е освободен. В ареста остава 17-годишен младеж. Още: "Двама възрастни срещу 14-годишно момиче": Бащата от случая с автобуса в Бургас с тежки въпроси и констатации

Няма пострадали пътници

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По данни на Спешна помощ мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал водачът. Той е откаран в лицево-челюстната хирургия на "Пирогов" със сцепена дясна вежда. Нападателят е невредим и е оставен в Първо районно управление.

Първоначално е бил подаден сигнал за побой между пътници, след което е изпратен полицейски патрул.

Няма данни за пострадали пътници. От Столичния автотранспорт съобщиха, че засега е установено счупено стъкло на третата врата на автобуса.

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