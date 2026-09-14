"Това не е гаф и е напълно законно": Експерти обясниха процедурата по помилвания

Случаят с помилвания наркотрафикант от президента Илияна Йотова, тогава вицепрезидент, не е гаф и не показва никакви дефекти по процедурата. Обществеността просто до момента не беше обърнала внимание на помилванията. Това заяви адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че комисията, която се назначава при случаи, когато молещият за помилване основава искането си на здравословни проблеми, се назначава от правосъдния министър, а това действие се съгласува със здравния министър.

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„Правят се най-сериозни изследвания от специалисти от висок ранг и те преценяват здравословното състояние на това лице позволява ли престой в затвор“, добави Рангелов.

Преподавателят по конституционно право доц. Емилия Сидерова уточни, че веднъж дадено, помилването не може да бъде отменено, но може да бъде оспорвано от 1/5 от депутатите, МС, ВКС, ВАС и главния прокурор пред Конституционния съд.

По думите ѝ помилването се основава на самостоятелната преценка на президента или вицепрезидента, негова вътрешна преценка и убеждение и не подлежи на контрол от друг орган.

Сидерова уточни, че „не комисията решава, а президентът лично, негова е преценката“. „Комисията само подпомага вземането на решение. Президентът не е длъжен да посочи основанията и мотивите за помилването, Конституцията не изисква това. Дава се абсолютна свобода“, заяви тя.