Загинал мъж и жена с опасност за живота след тежка катастрофа в Софийско

Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след катастрофа с три автомобила в село Костенец, съобщиха от ОДМВР – София. Сигналът за пътния инцидент е подаден около 19:25 часа в събота. При произшествието е починал водачът на единия автомобил, а пътувалата с него жена е настанена в реанимация с опасност за живота. Още: Шофьорът, причинил тежката катастрофа с жертви край Плевен, карал с близо 140 км/ч

По случая е образувано досъдебно производство, допълват от полицията. В началото на тази година шофьор на автомобил е починал вследствие на катастрофа на общински път в град Костенец. По случая е образувано досъдебно производство, припомня БТА. Още: Втора жестока катастрофа с жертви за деня. Загинаха двама души