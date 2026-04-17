Заради 36 тона негодни храни: Затвориха кланица край Пловдив

36 тона месни продукти без документи и с изтекъл срок на годност откриха от Българската агенция по безопасност на храните в месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново. Инспекторите са спрели дейността му след като на място са установени множество нарушения относно хигиената в помещенията.

До находката от 36 тона развалено месо или такова без документи се стига след регулярна проверка. "Обрезки, копита и т.н. – неща, които са предназначени да стигнат до нашата трапеза, не отговарят на абсолютно никакви условия. Те нямат произход, нямат документи, нямат проследимост, извън срок на годност са", обясни пред БНТ земеделският министър Иван Христанов.

Близо 35 тона от месото ще бъде унищожено, а другият 1 тон е възбранен, докато се установи откъде идва. Продуктите са съхранявани и при лоши санитарни условия. "Подът, стените и таваните са силно замърсени, с натрупани замърсявания. Хладилните камери са с нарушени уплътнения на вратите и всички стерилизатори в обекта не работят, както и част от мивките в обекта", заяви Радослава Куцева, главен експерт към БАБХ.

Дезинфекционен контрол на персонала липсва. Помещенията за транжиране също не отговарят на нужните условия, разказват разследващите. "Който иска да работи и да доставя храна на българската трапеза, да бъде така добър да си приведе обектите в хигиена, все едно че неговите деца ще живеят вътре. Тези, които си мислят, че това е за малко, тук ще ни се размине, няма да е за малко и няма да се размине", категоричен е министър Христанов.

Кланицата е затворена. Фирменият магазин пред базата също не работи. Предприятието може да поднови дейността си след като отстрани всички нарушения.