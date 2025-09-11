Войната в Украйна:

Заради пожар: Частично бедствено положение в Карнобат

11 септември 2025, 10:05 часа 237 прочитания 0 коментара
Заради пожар: Частично бедствено положение в Карнобат

Заради голям пожар в селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят кметът на Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Обстановката бе усложнена поради силния вятър.  "Фронтът е огромен. Гори на няколко ръкава. При мене един, на 500 метра  втори, в далечината се вижда трето огнище, пресечена местност и може би около десетина километра е фронтът", каза той пред БНР, цитиран и от БГНЕС.  Според него това е най-големият пожар за това лято.

Засега няма опасност за населените места.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожар Карнобат информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес