Заради пожар: Частично бедствено положение в Карнобат

Заради голям пожар в селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят кметът на Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Обстановката бе усложнена поради силния вятър. "Фронтът е огромен. Гори на няколко ръкава. При мене един, на 500 метра втори, в далечината се вижда трето огнище, пресечена местност и може би около десетина километра е фронтът", каза той пред БНР, цитиран и от БГНЕС. Според него това е най-големият пожар за това лято.

Засега няма опасност за населените места.