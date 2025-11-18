ЕС конфискува ли Ви заплатата: Разказ как евродепутат от "Възраждане" опита да спре завинаги въпроси за пропагандата си

Беше проведено разследване, бяха разпитани свидетели, за да се потвърди, че всъщност Рада Лайкова се държа неуместно и ми крещя пред десетки души, докато аз просто и задавах въпроси – мое демократично право като свободен гражданин на свободна България в свободната за медии и граждани част на Европейския парламент. Това е най-съществената част от разказ на българската инфлуенсърка Мими Шишкова - разказът е споделен в личния ѝ профил във Facebook.

Какъв точно е случаят - Шишкова е попитала Лайкова дали спестяванията ѝ от заплатата ѝ като евродепутат вече са били конфискувани от Европейския съюз. Защо такъв въпрос - защото Лайкова внуши преди време пред Мартин Карбовски, че ЕС се готви да ни прибира спестяванията, които държим в банки, при определени условия. След опита за въпрос, по думите на Шишкова, тя била "привикана на разговор вследствие на подаден сигнал срещу мен от евродепутат към Директора на Комуникациите на Европейския парламент. Споменаха се думите "агресия и тормоз". Стана ясно, че Рада Лайкова е подала сигнал срещу мен в опит да ме накаже и да ми бъде отнета акредитацията, тоест да получа забрана да ходя в Европейския парламент и Комисията за поне една година. За щастие обаче, в сърцето на Европа важи обратното на това, което бихме казали за България и света на лъжепатриотите, а именно – "тука не е така" - Още: ЕС ни взема парите от спестявания: От ГЕРБ реагираха със среща с евродепутат по темата

"Не само това, но точно преди да се скрие пред свидетели тя (бел. ред. - Лайкова) каза "Нека организираме едно интервю", оставяйки впечатлението, че е готова да покаже отчетност за изречените лъжи в българските медии. (...) За щастие в Европейския парламент, една от най-защитените сгради в Европа, с постоянно видеонаблюдение на всяка крачка, думата на един евродепутат не тежи повече от моята – тази на гражданин, защото важна е НЕ йерархията в главите на самозабравилите се политици, а истината, която се доказва с видеозаписи, становища и свидетелски показания, които имат реална стойност. И това, че ти си "някой" няма никакво значение, когато фактите показват, че лъжеш" - разказът на Шишкова за развръзката.