Заради скандални обиди и обвинения: Кметът на София в съдебна битка с известно острие на Пеевски

Кметът на София Васил Терзиев заведе дело за вреди от обидни и клеветнически твърдения срещу народния представител от ДПС Станислав Анастасов. В исковата молба, подадена до Софийския градски съд, е поискано и налагане запор върху банковите сметки на ответника до размера на претендираната сума от 20 000 евро, съобщиха от Столична община. "Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия", заяви кметът.

Припомняме, че днес Анастасов се оплака от наложен запор. По думите му обаче той не притежавал сумата, понеже "както повечето нормални българи толкова пари нямам". ОЩЕ: "Нямам толкова пари, както повечето нормални българи": Станислав Анастасов се оплака от запор, не можел да си плаща сметките

За какво е делото?

Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12 март тази година, в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“.

В своята позиция Васил Терзиев заявява категорично, че докато критиката е полезна за всеки политик, съзнателното разпространение на лъжи е червена линия, която не може да бъде пресичана. „Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“, посочва кметът.

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Според Терзиев безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание.

Исковата молба се базира на чл. 45 – чл. 52 от Закона за задълженията и договорите. В нея се подчертава, че Терзиев никога не е имал общо с описаните „секти“, нито е предприемал действия за „заграбване“ на държавни имоти. Използваните квалификации имат за цел да внушат морална и институционална нелегитимност.

Терзиев е непоколебим в намерението си да търси отговорност за всяко посегателство върху истината. И добавя: "Ще има и още".