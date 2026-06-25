"Нямам толкова пари, както повечето нормални българи": Станислав Анастасов се оплака от запор, не можел да си плаща сметките

Депутатът от ДПС, който бе изключен от ръководството на формацията на Делян Пеевски, Станислав Анастасов се оплака от наложен запор за 20 000 евро. По думите му обаче той не притежавал сумата, понеже "както повечето нормални българи толкова пари нямам (имам една спестена заплата и кредити в десетки пъти повече)", твърди Анастасов. От публикацията се разбира още, че поради наложения запор той не можел да си плаща сметките за ток и вода.

"Мултимилионерът Васко Петроханецът току що блокира всичките ми сметки и кредитни карти, налагайки ми запор за 20 000 евро. Роденият със златна лъжица в устата Васко ми е блокирал абсолютно всичко. Т.е. от утре няма да мога да си плащам сметките за ток и вода, телефоните на мен и децата ми, както и всякакви други разходи за мен, съпругата ми и трите ни деца", твърди още Анастасов, който е депутат в цели осем парламента от ДПС и бивш министър в кабинета "Орешарски".

В публикацията не е посочено конкретно каква е причината за запора, нито кой е човекът, който съди Атанасов. Използваните заместващи имена и прякори навеждат на мисълта, че става въпрос за кметът на Столична община Васил Терзиев. Не става ясно обаче защо Атанасов не посочва конкретика.

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"Разбирам, че Васко има неограничени финансови възможности и може да тормози всеки ДПС-ар със SLAPP дела, за му запуши устата, но не е уцелил адресата. ... Не си ти човекът, който ще ми запуши устата със SLAPP дела за по 20 000 евро", пише още в публикацията на Атасанов, макар споменатия тип дела да се използват често срещу неудобни журналисти и юридическата практика в България да среща основно такъв тип случаи.

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В социалните мрежи очаквано се появиха и първите политически шеги по темата от страниците за политическа сатира: