Заради запора и делата шамари срещу Димитър Стоянов от BIRD: важен призив към следващия парламент

Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) и Програма “Достъп до информация” изразиха "тревога" във връзка с информацията за нови съдебни действия срещу разследващия журналист Димитър Стоянов от Bird.bg, довели до налагане на запори на сметки в размер на 25 000 евро. Поредицата от дела, заведени срещу него от бургаския бизнесмен и бивш митничар Николай Филипов, известен и с прякорите „Пъдпъдъка“ и „Митничаря“, носи "всички белези на т.нар. дела шамари (SLAPP) – стратегически искове, целящи да възпрат журналистическата работа чрез финансов и институционален натиск", категорични са от АЕЖ и ПДИ.

Преди два дни разследващата медия BIRD съобщи, че Стоянов е със запорирани сметки, след като петима бургаски съдии са уважили исковете на Николай Филипов. Заведени са нови пет дела. Според медията това са само половината от делата шамари (SLAPP), които Пъдпъдъка води срещу тях.

България изостава в ефективните механизми срещу делата шамари

"Недопустимо е съдилищата да допускат прилагането на подобни тежки и обременяващи свободата на словото мерки спрямо журналист по искане на оплакващи се, чиято цел е да заглушат правото на информация и обществения дебат", пише в позиция на АЕЖ и ПДИ.

"Наред със самото завеждане на дела шамари, налагането на тежки обезпечения във формата на блокиране на банкови сметки спрямо разследващи журналисти и медии представлява двойно по-голяма тежест върху свободата на словото и общественото участие.

Подобни практики представляват сериозна заплаха за свободата на изразяване, правото на информация и функционирането на демократичното общество", гласи още изявлението.

В свои предишни позиции АЕЖ-България и ПДИ последователно са подчертавали, че делата шамари се използват като инструмент за сплашване на журналисти и граждански активисти, както и че България изостава в създаването на ефективни механизми за защита срещу тях.

"Коментираният случай потвърждава спешната необходимост от законодателни промени, които да осигурят реална защита срещу злоупотребяващи съдебни искове", казват двете организации.

Призив към Министерството на правосъдието и следващия парламент

В този контекст АЕЖ-България и ПДИ призовават Министерството на правосъдието "да публикува в най-кратък срок" за обществено обсъждане подготвения проект за изменения в Гражданския процесуален кодекс, транспониращ анти-SLAPP директивата на Европейския съюз, като гарантира прозрачност и възможност за широко участие на професионалните общности и гражданското общество.

В средата на март от правосъдното министерство съобщиха, че със заповед на служебния министър Андрей Янкулов е подготвен проекта за промени. Приемането на законовите текстове ще зависи от следващото Народно събрание. Срокът за транспониране на директивата - 7 май 2026 г. - вече не може да бъде спазен, казаха от правосъдното ведомство. Причината - нужно е време за обществено обсъждане, за отчитане на предложенията и становищата, за внасяне на законопроекта за разглеждане и приемане. Така България рискува наказателна процедура от Европейската комисия.

АЕЖ и ПДИ настояват бъдещото Народно събрание "да приеме в спешен порядък" необходимите законодателни промени, така че България да осигури ефективна защита срещу дела шамари и да изпълни ангажиментите си по европейското право.

Те подчертават, че забавянето на тези мерки не само излага страната на риск от санкции, но и създава непоносима среда, в която разследващата журналистика може да бъде "парирана и системно подкопавана чрез правни средства". Също така изразяват солидарност с Димитър Стоянов и всички журналисти, които са обект на подобни действия.

АЕЖ-България ще докладва случая пред Платформата за сигурността на журналистите на Съвета на Европа. Асоциацията администрира фонд за правна помощ, с който подпомага журналисти и граждани, обект на дела шамари.

От АЕЖ-България призовават и за дарения за фонда по следната банкова сметка на АЕЖ:

ОББ

IBAN BG39UBBS81551011658021

BIC UBBSBGSF

Титуляр АЕЖ България

Основание: anti-SLAPP

Или с банкова карта или пейпал по сметката на АЕЖ