Разкриха контрабанда на цигари през Дунав мост

29 май 2026, 11:04 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Митничари спряха опит за контрабанда на цигари без бандерол през ГКПП Дунав мост 2, съобщиха от Агенция "Митници".  Под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин се провеждат действия по разследване по досъдебно производство за извършено престъпление.  На 22.05.2026 г. митническите служители са локализирали товарна композиция с турски регистрационни номера преди напускането й на страната в посока Румъния през ГКПП Дунав мост 2 Видин – Калафат. Влекачът с полуремаркето e бил насочен за щателна митническа проверка към Митническо бюро Видин.

Уж превозвал профили за мебели

Съгласно придружаващите документи превозваната стока е била декларирана като алуминиеви профили и мебели, но при извършената инспекция митническите служители са установили укрита акцизна стока - цигари.

Снимка Агенция "Митници"

В присъствието на разследващ митнически инспектор са изброени 11 090 кутии цигари от три различни марки, без български бандерол и с надписи на турски език. Общата им стойност възлиза на 43 591 евро.

Водачът на превозното средство – гражданинът на Турция А.Ч., е привлечен в качеството на обвиняем за опит за пренасяне през границата на страната, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери.

По искане на Окръжна прокуратура – Видин съдът взе мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемото лице.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.

