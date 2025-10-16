Какъв църковен празник е на 17 октомври: Какво трябва и НЕ трябва да се прави

Утре, 17 октомври, вярващите честват деня на паметта на светия пророк Осия. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.
Истори на църковния празник на 17 октомври
Осия произхожда от северното царство на Израел, вероятно от племето на Исахар. Той е действал по време на управлението на няколко царе на Юдейското царство (Озия, Йотам, Ахаз и Езекия), както и на Израелското царство (Йеровоам II). Това е период на политическа нестабилност, упадък на вярата, социална несправедливост и идолопоклонство. След смъртта на Йеровоам II страната е обхваната от заговори, преврати, а по-късно - заплахата от Асирия, която през 722 г. пр.н.е. разрушава Самария и прогонва израилтяните.
Бог призова Осия, за да покаже на хората, чрез живота и думите си, дълбочината на Божията любов, Неговата вярност и същевременно справедливото наказание за отстъпничеството. Осия е пророк на любовта и милостта. Чрез живота си Бог показва, че Неговата любов е вярна и жертвоготовна, но същевременно и справедлива. Той не оставя народа Си в грях, а ги призовава да се върнат и да подновят завета.
Традиции, обичаи, забрани и народни вярвания на 17 октомври
На този ден не трябва да започвате нови неща - денят се смята за неблагоприятен за това, предците ни са казвали: „В деня на св. Осия - не сееш и не броиш “.
На този ден не бива да пренебрегвате нуждаещите се – според народните вярвания ако нахраним беден човек или помогнем на самотен човек на 17 октомври, Бог ще изпрати просперитет и защита от бедствия в дома ни през следващата година.
Не бива да се извършва тежък физически труд в градината — след деня на св. Осия земята трябва да се остави да си „почива“.
Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:
- мъгла сутрин - вещае топла зима;
- ако вятърът е променил посоката си - очаквайте променливо време през зимата;
- ако духа силен източен или северен вятър - ще има ранни слани;
- ако щъркелите вече са отлетели - очаква се ранна зима;
- ако листата все още остават по дърветата - зимата ще дойде късно;
- ако на този ден вали - очаква се късна пролет.
