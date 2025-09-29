3 изненадващи фактора, които причиняват косопад

Тревожно е чувството, когато видите кичур коса, покриващ пода на банята ви, след като сте се изкъпали. Или може би забелязвате по-широка от нормалното част, когато се сушите със сешоар, или че четката ви се пълни с косми по-бързо от обикновено.

Загубата на коса е нещо, за което да се тревожите. По време на обичайния цикъл на растеж на косата, има етап, в който кичурите падат естествено, освобождавайки място за растежа на нови. Ако видите, че загубената коса се разширява отвъд това, вероятно не е нормално.

Първата ви стъпка, когато забележите необичайна или драматична загуба на коса, е да посетите личния си лекар, казва д-р Гохара - той може да проведе лабораторни изследвания, за да определи дали причината е метаболитна, като например дефицит на витамини, проблем с щитовидната жлеза или автоимунен проблем.

Вашите хормони също могат да играят роля. По време на перименопаузата и през целия преход към менопауза, много жени ще видят как косата им започва да изтънява и губи обем; изследванията показват, че това се дължи, поне отчасти, на намаляване на нивата на естроген и прогестерон, което забавя процеса на растеж на косата.

След като метаболитните причини бъдат елиминирани, „опитвате се да обелите лука още малко. Обикновено има някакъв стимулант, който кара косопада да изпреварва растежа“, казва д-р Гохара, добавяйки, че това може да е лекарство със страничен ефект от косопада или дори употребата на определени продукти за грижа за косата.

Ако сте изключили общото си здравословно състояние и режима си на прием на лекарства като причини, помислете за трите често срещани фактора от начина на живот, които биха могли да са причина за косопада ви.

Стигнете до корена на косопада си

Какво е нивото ви на стрес?

„Когато видим, че косопадът изпреварва растежа, първото нещо, което ще попитам, е: „Преживявали ли сте стресиращо събитие?“, казва д-р Гохара. „Това може да е физиологичен стрес, като например преминаване през обща анестезия, или емоционален стрес, като загуба на любим човек или работа. Когато нивото ви на стрес е високо, цикълът на растежа на косата ви се нарушава.“

Опитайте това: Облекчаването на стреса има ползи от главата до петите, така че е разумно да намерите начини да се чувствате по-спокойни и да контролирате нещата, доколкото е възможно. Косопадът, свързан със стреса, често отшумява в рамките на месеци, но се консултирайте с лекар, ако не забележите, че косата ви отново пораства след този период от време.

Как е прическата ви?

Начинът, по който се грижите за косата си, влияе върху здравето ѝ. Стегнатите прически като опашки, плитки и кокове могат да увредят космените фоликули с течение на времето, което води до накъсване или тракционна алопеция, казва д-р Гохара. Прекомерната употреба на топлинни инструменти, химически обработки и агресивни продукти със сулфати или алкохол може да отслаби косата ви.

Опитайте това: Помислете за по-свободни прически и внимавайте колко често използвате бои и релаксанти, тъй като някои съставки могат да влошат здравето на скалпа или да доведат до накъсване на косата, казва д-р Шепърд. Ограничете топлината или използвайте по-ниски настройки (винаги нанасяйте термозащитен продукт) и изберете хидратиращи продукти без сулфати.

Как е диетата ви?

Здравата коса започва отвътре. „Драстичните елиминационни диети и драматичните промени в теглото са много честа причина за телогенен ефлувиум, т.е. косопад, който е по-бърз от растежа“, казва д-р Гохара. „Това може да се случи и ако диетата ви е с недостиг на витамин D, фолат, желязо или витамин B12.“

Опитайте това: Лекар може да ви изследва кръвта, за да установи дали имате недостиг на ключови хранителни вещества. Най-добрият начин да се уверите, че сте здравословно осигурени: Яжте разнообразни питателни храни, включително такива, които доставят фибри и протеини, заедно с основни хранителни вещества за здрава коса, като омега-3, биотин и витамини като C и E, казва д-р Гохара.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

