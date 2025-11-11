4 храни, които изгарят мазнини по корема

Защо е толкова трудно да се отървете от мазнините в корема?

Не е лесно да се отървете от мазнините в корема след 50-годишна възраст, но има храни, които помагат за контролиране на талията.

Важно е да се движите, но също така да ядете хумус , гръцко кисело мляко и плодове , смутита с ленени или чиа семена , както и все по-популярното едамаме.

Милиони жени се борят със сериозния проблем с натрупването на мазнини по корема и около талията по време на зряла възраст. А когато някой е на 40 и 50 години, изглежда, че излишните мазнини по корема никога няма да го напуснат. Въпреки че не е задължително да намалите коремните мазнини локално, има определени храни, които помагат за изгарянето им и насърчават загубата на тегло , когато се комбинират с балансирана диета и редовна физическа активност.

За да разбере кои са тези храни, списание „Woman's World“ се срещна с д-р Вики Кьониг, регистриран диетолог, която обясни защо е по-трудно да се изгорят мазнините в корема след 50-годишна възраст и сподели любимите си храни за свиване на талията.

Защо е толкова трудно да се отървете от мазнините в корема?

Ако забележите, че отслабвате в бедрата и краката си, но мазнините по корема ви не изчезват, не сте сами. „Освен ако не промените някои от старите си навици, мазнините по корема вероятно ще се задържат“, казва Кьониг.

Има няколко причини за това. Първо, тялото обича да съхранява излишни мазнини в тази област. Мазнините по корема могат да се отлагат заедно с излишните въглехидрати и общото увеличение на приема на калории. Ако тялото има достатъчно гликоген, съхранен в черния дроб, и достатъчно глюкоза, за да задоволи енергийните нужди на мускулите и телесните функции, излишната глюкоза ще се превърне в мазнини и ще се съхранява в стомаха , обяснява диетологът. Консумацията на твърде много захар и мазни храни може да доведе до образуването на вредни висцерални мазнини , които се натрупват дълбоко в корема около органите и разширяват талията.

Коремните мазнини могат да се увеличат и по време на перименопаузата и менопаузата поради хормонални промени през този период . „Производството на естрадиол е по-ниско, а нивото на тестостерон и лутеинизиращ хормон се увеличава. Тези промени допринасят за съхранението на повече мазнини в тялото, особено в централната част на корема“, обяснява Кьониг.

Най-добрите храни, които изгарят мазнини по корема след 50 години

Въпреки че тялото ви иска да складира мазнини в корема, можете да ги изгорите, като добавите правилните храни към диетата си.

Едно общо нещо, което всички тези храни имат, е, че съдържат протеини . Проучванията показват, че увеличаването на приема на протеини, като същевременно се намаляват калориите, може да помогне за изгарянето на коремни мазнини, казва диетологът.

Той предлага тези 4 богати на протеини храни за изгаряне на коремни мазнини .

1. Пресни зеленчуци с 1/3 чаша хумус

Хумусът, приготвен от нахут, осигурява значителна доза фибри в допълнение към протеините. Фибрите спомагат за повишаване на чувството за ситост и предотвратяват преяждането със сладки храни, което може да допринесе за натрупването на коремни мазнини.

2. Гръцко кисело мляко с порция плодове

Гръцкото кисело мляко е отличен източник на протеини , които ви помагат да се чувствате сити и подобряват нивата на кръвната захар и инсулиновата реакция, като всичко това насърчава загубата на тегло и помага за изгарянето на коремните мазнини.

3. Смутита с ленени или чиа семена

В допълнение към протеиновия прах, тайната съставка в това смути за изгаряне на мазнини са богатите на фибри ленени или чиа семена . Скорошно проучване установи, че консумацията на ленено семе е свързана с по-ниско телесно тегло, висцерални мазнини и общи телесни мазнини. В същото време, семената от чиа, които са богати на омега-3 мастни киселини, могат да помогнат за намаляване на талията.

4. Едамаме

Хапването на едамаме - млади, неузрели соеви зърна - е чудесна алтернатива на чипса или гевреците. Богати са на протеини и с ниско съдържание на калории. Освен това, едно проучване установи, че включването на едамаме в диетата увеличава общата загуба на тегло и загубата на коремни мазнини при жени с наднормено тегло. Вижте също коя диета спира кортизола и премахва килограмите по време на менопаузата .

Не забравяйте, че не е нужно да променяте диетата си напълно за една нощ . Започнете, като добавите само една или две от тези храни за изгаряне на мазнини по корема към ежедневната си диета и вижте как тялото ви реагира. Малките, но последователни избори дават големи резултати.