4 места, на които НЕ трябва да оставяте дрехите си у дома - привличат болести и бедност

Нашите предци са се отнасяли към дома си като към живо същество, което усеща енергията на своите стопани и реагира на всякакви действия в него. Те са вярвали, че небрежността или неправилното подреждане на вещите могат да привлекат нещастие, бедност или дори болест. Те са обръщали специално внимание на дрехите – те докосват тялото и натрупват лична енергия. Затова се е смятало, че е строго забранено да се поставят дрехи на определени места, за да не се отвори вратата към негативизма.

Спазването на тези народни обичаи ще ви помогне да поддържате просперитет и мир в дома си.

Къде да не слагате дрехите си вкъщи, за да не си навлечете проблеми

На облегалката на стол - това вещае загуби и самота. Нашите баби са казвали: дрехите, оставени на облегалката на стол, привличат неприятности. За неомъжено момиче това е знак за самота или нещастен брак, а за семейство - сигнал за финансови проблеми. Вярвало се е, че когато дрехите висят безредно, парите „бягат“ от къщата, защото в миналото монетите често са се държали в джобовете на връхните дрехи.

На леглото - това вещае болест и кавги. Леглото е място, където човек възстановява силите си и притежава енергията на стопаните. Затова поставянето на дрехи на леглото се е смятало за лоша поличба.

Най-вече не трябва да слагате на леглото мръсни или скъсани дрехи - това „привлича“ болести и кавги, недовършени неща - те символизират непълнота и блокират хармонията в отношенията. Ако леглото е винаги чисто и подредено, това привлича мир, любов и здраве в къщата.

На пода - това вещае загуба на енергия и провал. Според народните вярвания, подът е границата между света на хората и света на тъмните сили. Когато вещите лежат на пода, те „абсорбират“ негативна енергия, която след това се прехвърля на собственика. Особено опасно е, когато детските дрехи се озовават там, защото децата са най-уязвими към зли влияния. Също така, разпръснатите неща по пода символизират хаос в мислите и делата. Човек започва да губи сили, ентусиазъм, появяват се дългове или проблеми с работата.

На масата - вещае бедност и загуба. В народната традиция масата символизира просперитет и духовна подкрепа за семейството. Затова е строго забранено да се слагат или полагат каквито и да е дрехи върху нея. Нашите предци са казвали: ако сложите палто или шапка на масата, можете да вземете храна и пари от къщата. А обувките, дори новите, сложени на масата, са знак за бедност и глад. Масата винаги трябва да е чиста и свободна, защото е място на силата, където е концентрирана семейната енергия.

