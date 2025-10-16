Инфлацията в Италия се ускори през септември

Инфлацията в Италия, изчислена по националната методика, през септември остава без промяна спрямо нивото от предходния месец, но изчислена на базата на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се е повишила до 1,8 на сто през септември при 1,6 на сто през предходния месец, показват окончателни данни на националната статистическа служба ISTAT, цитирани от БТА.

Годишният ръст на цените на непреработените храни се забавя до 4,8 на сто през септември спрямо 5,6 на сто през предходния месец.

Инфлацията в транспортните услуги спада до 2,4 на сто, след като през август бе 3,5 на сто.

Регулираните енергийни продукти поскъпнаха с 13,9 на сто, което е ускоряване спрямо предходния месец, а при нерегулираните енергийни продукти инфлацията се забавя до 5,2 на сто при 6,3 на сто през август.

Без енергията и непреработените храни, основната инфлация се понижава до 2,1 на сто от 2 на сто.

На месечна база потребителските цени спаднаха с 0,2 на сто през септември, обръщайки очакван ръст през август от 0,1 на сто.

