Страхотно! Българин е европейски шампион по таекуондо

България има медал и във втория ден на Европейското първенство по таекуондо за юноши и девойки в Швейцария. Младата надежда на родното таекуондо Станислав Митков спечели златото в категория до 63 килограма, като бе безгрешен по пътя си към медала. Той не загуби нито един рунд преди финала. След като на 19 ноември дойде първия медал за България от Европейското по таекуондо, на 20 ноември Митков продължи серията.

Станислав Митков спечели златния си медал убедително

Станислав Митков започна повече от убедително, като записа 4 последователни победи срещу съперници от Русия, Турция, Армения и Украйна. Полуфиналната среща беше много важна за Митков, тъй като той губеше с 0:5 точки в първия рунд, но след серия от точни удари успя да обърне резултата и спечели. На финала Станислав игра срещу сърбина Сергей Иванович. Българинът водеше малко преди края на първия рунд, но Иванович реализира две бързи точки и спечели. Във втория рунд Митков контролираше събитията и спечели с 14:2. Станислав беше убедителен и в третия рунд и заслужено си спечели прозвището Европейски шампион. Лично председателят на БФТ и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз Слави Бинев го награди.

Втори пореден медал във втори пореден ден за България

След като Деа Пеева спечели медал на 19 ноември, Станислав Митков продължи добрата серия и ден след това. Другите ни представители на Европейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева (52 кг) и Станислава Костадинова (55 кг) заеха 5-то място в своите категории. А Теодора Маринова (49 кг), Антон Христов (59 кг), Християн Христов (55 кг) също се представиха отлично, но късметът не бе на тяхна страна и останаха на косъм от среща за медал.

