21 ноември 2025, 09:57 часа 238 прочитания 0 коментара
В името на бюджета: Депутатите ще работят много днес

Народното събрание удължи своето работно време до провеждане на дебатите по Закона за държавния бюджет за 2026 г. и приемането на му на първо четене. Предложението дойде от управляващите, направи го Александър Иванов от ГЕРБ. "За" удължаване на времето гласуваха 126 депутати, "против" - 66 и "Въздържали се" - 15, с което депутатите удължиха времето си. След приемане на предложението Рая Назарян уточни, че след гласуването по първия бюджет в евро - ще се проведе и редовен парламентарен контрол.

Бюджетът в евро

Законът за държавния бюджет за 2026 г. ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина.

Предвиденият бюджетен дефицит в първия ни бюджет в евро е 3,857 млрд. евро - точно 3% от БВП. Превидените приходи са в размер на 31,283 млрд. евро, докато разходите са 17,676 млрд. евро.

В разходната част обаче влизат и бюджетните трансфери – общо 16,254 млрд. евро, като тук влизат държавното обществено осигуряване (ДОО) с 6,329 млрд. евро, общините – 5,107 млрд. евро и бюджета на НЗОК – 2,378 млрд. евро. Вноската ни в Европейския бюджет е 1,209 млрд. евро.

Парламентарният контрол

Предвидено е в контрола да участват 10 министри от кабинета "Желязков", като най-много са въпросите към регионалния министър Иван Иванов, към когото има цели 14 въпроса.  ОЩЕ: Министерството на финансите публикува историческия първи бюджет в евро

Деница Китанова
