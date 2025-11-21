Депутат от мнозинството посетил Русия: Божанков призова управляващите да се разграничат от него

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков призова управляващото мнозинство да се разграничи от свой депутат, присъствал на форум в Русия. Призивът си той отправи от парламентарната трибуна, като обърна внимание, български народни представители, както от опозицията, така и от управляващите са присъствали на този форум. Божанков не спомена имена, но най-вероятно има предвид Иван Петков от "БСП-Обединена левица", който отиде в БРИКС и се срещна с Медведев.

"Няколко дни изминаха от посещение на български народни представители на форум в Русия. Важно е да кажем какъв е този форум, кой е присъствал и какви цели си поставя той. Уважаеми колеги този форум по същество е антиевропейски. На него са селектирани политици, които последователно и системно работят за разделяне на европейските олщества, разграждане на доверието в европейскитсе политически системи и разколебаване на единството на Европа", смята Божанков.

Той разкритикува управляващото мнозинство, че не се е разграничило от този свой депутат.

Опозицията в Русия и опозицията в България

Явор Божанков обърна внимание и на евродепутат, който докато си взема заплатата в евро в Брюксел - твърди, че Русия трябнвало да ни освободи от духовната ни нищета.

"Костадинов твърди, че свободата била на изток от България и това е човек, който може да си позволи да каже и направи, каквото си иска, защото живее в свободна европейска държава. Опозицията в Русия мре в лагери, в Беларус също, но Костадинов твърди, че свободата била на изток. Тези хора имат неприкрити намерения да подриват единството на ЕС", посочи още Божанков. ОЩЕ: "Може да тълкувате, че се поддавам на натиск на руското разузнаване": Скандал между Манев и Божанов заради депутат от БСП