7 причини да използвате овлажнител за въздух – особено през зимата

Овлажнителите могат да бъдат чудесен начин за повишаване на влажността на въздуха, особено през сухите зимни месеци (или дори в горещините на лятото, когато климатикът ви работи на максимална мощност). Точно както твърде много влажност може да е вредна за здравето ви, твърде много сухота във въздуха може да причини различни здравословни проблеми при иначе здрави хора.

Още: Поддържате дома си безупречно чист и пак има хлебарки – ето защо

Въпреки че това може да изглежда като малка промяна, използването на овлажнител в дома ви, и особено през нощта, може да има голямо значение! Ето седем начина, по които овлажнителите могат да подобрят живота ви:

Помага за справяне с алергии

Ако страдате от алергични симптоми, може да помислите за закупуване на овлажнител за въздух. Овлажнителите повишават влажността и пречистват въздуха. Въртящите се филтърни дискове, потопени във вода, премахват по-големи патогени като бактерии и вируси, както и алергени от въздуха.

Въпреки че овлажнителите с филтри се нуждаят от по-редовно почистване, те могат да предложат по-голямо облекчение при алергии, като филтрират полени и прах и облекчават алергичните симптоми, като натрупване на слуз, запушен нос, дразнене и възпаление.

Още: Шиладжит: Хималайската тайна за жизненост и дълголетие

Подобрява съня

Овлажнителят за въздух повишава влажността във въздуха, което предпазва носните проходи и гърлото от изсъхване. Той подобрява дишането и създава комфортна атмосфера, която помага на хората да спят по-добре през нощта.

Предотвратява сухотата на кожата

Сухият въздух може да причини сухота на кожата. Когато защитната бариера на кожата ви е увредена, това създава малки пукнатини в нея, което води до изтичане на влага, казва д-р Марина Передо, дерматолог. Това може да бъде изключително неприятно.

Още: Тези малки буболечки миришат ужасно и но това е само началото на проблема

Овлажнителят изтегля влагата обратно във въздуха, за да подобри сухата, сърбяща кожа и да ѝ помогне да запази хидратацията си, добавя Передо. Важно е обаче да се отбележи, че овлажнителят няма да замести рутинната ви грижа за кожата. Жизненоважно е да хидратирате сухата кожа ежедневно с кремове.

Намалява разпространението на микроби

„Респираторните вируси процъфтяват в студения и сух въздух през зимните месеци. Патогените процъфтяват в това време и пътуват по-лесно от гостоприемник на гостоприемник. Сухият въздух осигурява лесен път за разпространение на вируси, пренасяни по въздушно-капков път“, каза Акико Ивасаки, имунобиолог.

Още: Колко калории всъщност изгаряте, докато просто се разхождате?

Изследовател на аерозоли от Техническия университет на Вирджиния, която изучава предаването на коронавирус, препоръчва използването на овлажнител за въздух у дома. „Можете да инвестирате в овлажнител и да го настроите да поддържа влажност над 40%, но под 60% през зимата“, казва тя. Вирусите трудно оцеляват толкова лесно при тези условия и имунният ви отговор ще се подобри с повече влага във въздуха.

Помага при запушен нос

Ако често страдате от запушване на носа, може да помислите за използването на овлажнител за въздух в затворена среда. Сухият въздух може да доведе до изсъхване и сгъстяване на слузта, което може да доведе до запушени носни проходи.

Още: Как да изперете огромна завивка – без да съсипете пералнята си

В резултат на това, това може да доведе до запушен нос, болки в гърлото и болки в синусите. Овлажнителите могат да помогнат, като добавят влага чрез водни пари обратно във въздуха, което може да помогне за разграждането на храчките в носа и гърдите.

Помага за предотвратяване на хъркането

Ниските нива на влажност в носа и мекото небце увеличават хъркането, защото въздухът не може да се движи свободно поради сухотата и се задържа. Овлажнителите увеличават влажността във въздуха, което разхлабва и оттича слузта. В резултат на това, това може да помогне за облекчаване или намаляване на нежелани симптоми като дразнене в гърлото и ограничаване на носните дихателни пътища и в крайна сметка ще намали риска от хъркане.

Поддържа косата и скалпа здрави

Още: Червеното вино и митът за здравото сърце: Какво казва науката

Овлажнителите могат да помогнат за предотвратяване на нежеланото усещане за сух или сърбящ скалп и пърхот. Тъй като косата ви е изградена от колаген, тя се нуждае от определено количество влага, за да бъде здрава. Когато е изложена на сух въздух твърде дълго, косата ви може да стане суха и чуплива. Добавянето на влага обратно във въздуха около вас може да помогне за решаването на този проблем.