Архангелова задушница е - днес се молим за душите на нашите близки

Днес е Архангелова Задушница - една от трите най-големи задушници през годината и е известна още като Велика задушница. Тя е наричана също: Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше. Архангелова задушница ни напомня за грижите на божиите ангели за покойниците, за душите на най-близките ни, които са напуснали този свят.

Още: Традиционна питка за Архангелова Задушница – ето как се меси свещеният хляб за „Бог да прости“

Архангелова Задушница се отбелязва в първата събота преди големия християнски празник Архангеловден, през 2025 година той се отбелязва на 8 ноември. Във всеки православен храм на Архангелова задушница се прави Обща панихида за починалите. Хората се молят за душата на мъртвите и палят свещи, като символ на нашата вяра, а пламъкът олицетворява безсмъртието на душите.

На задушница се посещават гробовете на близките. Гроба се почиства, поднасят се цветя и се прекадява с тамян. Тамянът символизира искрената молитва, а цветята – благостта и добродетелите на починалия.

Според някогашните традиции най-възрастната жена прелива гроба с червено вино. Ритуалът по преливане на вино започва от мястото, където се намира главата на покойника като в посока наляво се правят три кръга по края на гроба.

Още: Утре е Архангелова Задушница: Какво се прави и какво се раздава задължително

Трапезата на Архангелова Задушница

Подобно и на другите задушници, на Архангелова задушница се правят общи трапези. Тъй като Архангелова задушница е последната за годината задушница, затова на трапезата се подреждат седем различни ястия (най-добре би било между тях да има и такива, които са любими на починалия).

Символиката е седемте различни ястия да „чуят“ благослова на мъртвите в предстоящите коледни пости. Първата хапка се поставя върху земята, а първата глътка от виното се изсипва на земята и се споменават починалите с думите „Бог да прости“.

Още: Не пропускайте! Какво трябва и какво не трябва да правите на Архангелова задушница

Подавките на Архангелова Задушница

Традицията повелява на този ден да се раздава храна. Подавките на Архангелова задушница може да включват жито, дребни сладки, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близки и съседи, храна се раздава и на хората около съседните гробове, дори и да са непознати.

Какво се прави и какво не се прави на задушница

На задушница не трябва да се отдава значение на плътта, тялото и удоволствията. Освен това грижите по приготовлението за Задушницата не позволяват да се занимавме с пране, чистене и къпане. Слушането на музика в тези дни не се препоръчват, освен отредените за помена на покойниците молитвени песнопения.

Още: Тези 20 цитата ще променят начина, по който гледате на живота си

На задушница не се препоръчва сами, в къщи или другаде да си раздавате и да си устройвате гощавки, това е пренебрежение към деня и към покойниците. Накратко, тези дни се отдайте на духовни приготовления, на духовни разговори и организация както и на духовно себевглъбяване, а грижата за тялото и бита оставете за след това.

Връзката между покойниците и църквата сме ние – живите, които имаме нужда от бъдеще, свободно от греха и заблудите. Само небрежните и безразличните във вярата ще поставят акцента на тялото и удоволствията. Да, душата след смъртта не може сама да се изменя. Но тя може да се измени благодарение усилията на тези, които са останали на земята и се молят и пазят паметта на починалия.

Още: Всяка зодия има свое растение – открийте кое е вашето

Молитва за Архангелова задушница

“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух ¬ в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

Още: Последната Задушница през 2025: кога е и какво се прави?