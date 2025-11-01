Арсенал продължава да мечтае за титла след пореден успех! Манчестър Юнайтед се върна към гафовете

Арсенал увеличи преднината си на върха на класирането в Англия, докато Манчестър Юнайтед отново се върна към гафовете. "Артилеристите" записаха рутинен успех над Бърнли, докато отборът на Аморим прекъсна серията си от три поредни победи във Висшата лига. Юнайтед завърши наравно 2:2 при визитата си на Нотингам Форест от десетия кръг на шампионата. Така "червените" се смъкнаха до 5-а позиция в класирането, но са с равни точки с третия Тотнъм и четвъртия Съндърленд.

Юнайтед не успя да победи един от последните в Англия

Манчестър Юнайтед завърши наравно с Нотингам Форест. Срещата започна трудно за домакините, тъй като трябваше да извършат принудителна смяна още в самото начало. Двата тима играха много равностойно в първите етапи, като имаше положения и пред двете врати. Гостите все пак успяха първи да ударят и излязоха напред в резултата в 34-а минута, след като Каземиро засече с глава ъглов удар на Бруно Фернандеш. Така "червените" се оттеглиха на почивката с гол аванс. Домакините започнаха по-активно през второто полувреме и логично изравниха след само три минути, когато Морган Гибс-Уайт прати топката в мрежата на Ламенс.

При следващата атака домакините стигнаха до нов гол. Защитата на Ман Юнайтед се пропука при центриране на Жезус и топката се озова в Николо Савона в малкото наказателно поле. Бранителят я овладя и прати зад стража на гостите за 2:1. След час игра футболистите на Юнайтед бяха много близо до изравняване след великолепен удар от дистанция на Бруно Фернандеш, който обаче се спря в гредата. Изравнителното попадение все пак дойде в 81-а минута, когато Амад Диало донесе точката за тима на Рубен Аморим.

Арсенал продължава да крачи уверено към титлата

Арсенал продължава да мечтае за титлата, след като записа поредна победа в шампионата. Лондончани записаха успех с 2:0 при визитата си на Бърнли. По този начин те увеличиха преднината си на върха на класирането със 7 точки пред втория Борнемут. "Артилеристите" поведоха още с първия си удар в мача. Той дойде в 14-а минута, когато Виктор Гьокереш прати топката в мрежата, след като Габриел Магаляеш я отклони за него след центриране. Гостите пропуснаха куп възможности да удвоят преднината си, но все пак вкараха втори гол до края на полувремето.

"Артилеристите" стигнаха до втори гол след успешна контраатака, завършена от Деклан Райс. Футболистите на Бърнли не стигнаха до нито едно голово положение през първата част. През второто полувреме гостите намалиха оборотите и не успяха да реализират още едно попадение. Домакините пък все пак успяха да застрашат Давид Рая, но също не намериха целта. В самия край на срещата Маркъс Едуардс нацели гредата от пряк свободен удар. Така срещата приключи с успех за Арсенал.

