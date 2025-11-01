Руски "военен герой": Изнасилил помагаща на руската армия учителка, убил мъжа ѝ, арестуван и избягал

Алексей Кострикин, още един "герой от специалната военна операция" в Украйна (СВО), е успял да избяга, след като беше арестуван, тъй като е заподозрян в убийство, изнасилване и грабеж в Нова Талвожанка, Белгородска област. Информацията беше изнесена от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков по време на редовното заседание на местното правителство, съобщава изданието "Фонар".

Още: Руски "ветерани" от Украйна и в Украйна: Вълни от брутални престъпления заливат Русия

"Късно снощи заподозрян в престъпленията избяга от охраната. В момента правоохранителните органи предприемат всички необходими мерки за неговото издирване и задържане. Разбирам, че се предприемат всички мерки, но отново моля броят на ангажираните служители да бъде увеличен, ако е възможно, за да се осигури възможно най-бързото му залавяне", заявил Гладков, цитиран от "Фонар".

Не е ясно как Кострикин е успял да избяга, след като е бил поставен под въоръжена охрана. Друго местно издание - "Пепел" - казва, че той се е измъкнал от полицейско управление, намиращо се на ул. "Сумская" в Белгород, като това е станало снощи.

Кой е Кострикин - обвинен е, че е убил мъжът на учителка, работеща в Нова Талвожанка, която след това е изнасилил. За капак към обвиненията е добавен и грабеж. Z-блогъри коментираха, че изнасилената жена и убитият ѝ мъж открито помагали с дарения на руската армия, според възможностите на семейството.

Руски въздушен удар в Николаев

Междувременно, Русия нанесе пореден удар в украинския град Николаев - с балистична ракета, с касетъчна бойна глава. Местната военновременна администрация съобщава за 1 убит човек и още 15 ранени. Поразена е била бензиностанция:

Mykolaiv was hit by a Russian ballistic missile armed with a cluster warhead. One person was killed and 15 others injured. A gas station and several vehicles were damaged in the attack. pic.twitter.com/E1qxT0C6z4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2025

С ампутиран крак, но изнасилил доведената си 12-годишна дъщеря: Нов брутален случай от Русия