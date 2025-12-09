Цветовете, в които НЕ трябва да се обличате на Нова година - Огненият кон няма да ги хареса

Новата 2026 г. ще премине под знака на Огнения кон, същество, символизиращо страст, динамика и жизнена енергия. Всеки човек, който трескаво се подготвя за празника, се стреми да избере облекло, което не само ще подчертае красотата му, но и ще привлече късмет и просперитет. Източната астрология обръща значително внимание на цветовата палитра, твърдейки, че правилният избор на нюанс може да бъде вашият щастлив билет за следващите 12 месеца, а грешният - обратното. Астролозите съветват да използвате тези три цвята с повишено внимание, за да не отблъснете късмета и да не разгневите Огнения кон.

По-добре е да не празнувате Нова година в тези цветове, а ако все пак ги изберете, не забравяйте, че те изискват „огнена“ корекция.

Студени нюанси: огънят не обича лед

Символът на годината - огънят - не търпи конфронтация. Дълбокият тъмносин цвят, свързан с водната стихия, може да „угаси“ пламъка на успеха. Ако харесвате много синьото и искате да се облечете с дрехи в този нюанс през новогодишната нощ, изберете неговите по-топли, по-светли вариации - небесносиньо или тюркоазено. Те напомнят за ярко лятно небе и не предизвикват асоциации със зимния океан, който заплашва късмета.

Бяло: елегантност и свежест

Бялото винаги е стилова класика, но за честването на Годината на Огнения кон, кристалната му чистота може да изглежда твърде студена и сурова. За да се предотврати създаването на усещане за дистанция от подобно облекло, то трябва да бъде „затоплено“. Аксесоари в огнена палитра ще дойдат на помощ: златисти колани, обувки с меден оттенък или ярък коралов клъч. Например, дори най-обикновената бяла рокля мигновено ще се преобрази от ефектно колие с рубини или златен блясък.

Черен цвят: твърде мрачна, сдържана класика

Черното е вечна класика, но за новогодишната нощ може да изглежда твърде мрачно и резервирано за такова енергично събитие. За да адаптирате черния тоалет към духа на огнения кон, е важно да изберете материали с топъл блясък: кадифе, брокат или коприна с лурекс.

Чувствайте се свободни да добавяте ярки акценти. Представете си малка черна рокля, украсена със златисти блестящи частици - тя е не само елегантна и стилна, но и съответства на символиката на годината. Златни обеци, теракотена чанта или рубинени обувки ще добавят необходимата динамика към визията и ще ви помогнат да привлечете късмет според източната астрология.

