Димитровден 2025: Традиции, обичаи и забрани

На 26 октомври църквата почита паметта на св. Димитър Солунски, празникът е известен като Димитровден. Имен ден празнуват всички с имената Димитър, Димитрина и производните им. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този ден.

Традиции, обичаи и забрани на Димитровден

Празникът на Свети Димитър символизира края на есенния сезон и прехода към зимата, завършвайки земеделския цикъл. В древността на този ден са се уреждали дълговете, както и сезонните работници. Сключвали са се и споразумения за предстоящата година.

Свети Димитрий Солунски е заемал почетно място сред светците воини, почитан наравно със Свети Георги Победоносец. Вярващите се обръщат към него с молитви за смелост и победа в битка. На Димитровден в православните църкви се провеждат тържествени литургии, съпроводени с четене на акатисти към Свети Димитрий.

Молитвата, която всеки трябва да прочете на Димитровден

От Димитровден е разрешено приготвянето на кисело зеле. Домакините се стараели да направят колкото се може повече туршии и консерви, за да стигнат до следващата реколта. Част от храната винаги се раздавала на бедните и нуждаещите се.

Свещта се счита за основен символ на празника. Тя се е палила във всеки дом и е поставяна пред икони. Вярвало се е, че Свети Димитър, облечен като ездач на бял кон, обикаля християнските домове на този ден, оставяйки благословията си навсякъде, където гори свещ.

Много гадания за времето са свързани с Димитъровден. Например, ако този ден вали сняг, това е предсказвало снежна и мразовита зима. Ако денят е топъл и безветреен, очаква се кратка и мека зима. Поведението на животните и птиците също е предсказвало предстоящото време:

ако враните кацат по върховете на дърветата, задава се вятър и лошо време;

ако дървата в печката горят с пращене, това означава слана, а ако пушат и тлеят, това означава размразяване;

Освен това, на Димитровден се е обръщало внимание на различни битови знаци. Момчетата, родени на този ден, се смятали за късметлии и щастливци, но момичетата били смятани за непокорни и капризни.

25 октомври: Какъв църковен празник е утре и какво НЕ трябва да се прави

Ако извършите добро дело или дадете милостиня на този ден, цялата година ще бъде успешна и просперираща.

За да се гарантира, че в къщата има пари, на този ден човек трябвало да преброи всички пари в брой и след това да сложи монетата в ъгъла.

На Димитровден се извършва и интересен обичай, известен като полазване". Според това какъв човек ще влезе първо у дома се гадае каква ще е годината.

На трапезата на този ден се слага овнешко месо и курбан.

На Димитровден Православната църква препоръчва посещение на църква, палене на свещи, молитва към великомъченик Димитрий Солунски и молба за неговата закрила и покровителство. Препоръчително е също да се прочете житието на светеца, да се размисли върху живота си и да се покаят за греховете, да се извърши добро дело и да се помогне на нуждаещите се.

Направете това на Димитровден, за да имате пари през цялата година