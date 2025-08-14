Древен обичай за духане в морски черупки

Хората, които редовно са практикували духане на морски черупки в продължение на шест месеца, са имали намаление на симптомите на обструктивна сънна апнея (OSA), според малко контролирано проучване.

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е често срещано нарушение на съня, при което дишането спира многократно през нощта поради запушени дихателни пътища. То причинява силно хъркане, неспокоен сън и сънливост през деня. Също така увеличава риска от високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и инсулт.

Духането на раковини е част от индийската култура от хиляди години. Ново изследване показва, че хората с умерена обструктивна сънна апнея, които практикуват духане на раковини, спят по-добре, чувстват се по-добре през деня и имат по-малко прекъсвания на дишането през нощта, съобщава MedicalXpress.

Изследователите казват, че това е проста и евтина интервенция, която може да облекчи симптомите без нужда от лекарства или устройства.

„Стандартното лечение за ONA е апарат, който поддържа дихателните пътища отворени, като изпраща въздух през маска за лице през нощта. Въпреки че е ефективен, много пациенти намират за неудобен и труден за непрекъсната употреба“, казва д-р Кришна Шарма от Индийския институт за изследвания в Джайпур.

Няколко пациенти съобщават, че се чувстват по-отпочинали и имат по-малко симптоми след редовно практикуване на „шанка“ (издухване на черупки) – традиционно дихателно упражнение, което включва издишване в морски черупки. Това доведе до научно проучване, целящо да провери стриктно дали тази проста, древна практика може да служи като смислена терапия за хора с ONA.

В проучването са участвали 30 души с умерена обструктивна сънна апнея (ОСА), на възраст между 19 и 65 години, които са били оценени между май 2022 г. и януари 2024 г. Те са били тествани чрез полисомнография, което означава, че са били наблюдавани по време на сън през нощта и са отговаряли на въпроси за качеството на съня си и колко сънливи са се чувствали през деня.

Те бяха разпределени на случаен принцип да практикуват духане през раковина (16 пациенти) или упражнения за дълбоко дишане (14 пациенти). Те също така преминаха обучение в клиниката, преди да практикуват у дома. Беше им посъветвано да правят това у дома поне 15 минути, пет дни в седмицата. След шест месеца те бяха оценени отново.

В сравнение с хората, които практикували дълбоко дишане, хората, които изпълнявали „шанка“, имали 34 процента по-малко сънливост през деня. Те съобщавали за по-добро качество на съня, а полисомнографията показала, че са имали средно 4-5 по-малко апнеи (прекъсвания на дишането по време на сън) на час. Те също така имали по-високи нива на кислород в кръвта през цялата нощ.

„Шанката включва дълбоко вдишване, последвано от силно, продължително издишване през плътно стиснати устни. Това създава силни вибрации и съпротивление на въздушния поток, което вероятно укрепва мускулите на горните дихателни пътища, включително гърлото и мекото небце – области, които често се отпускат по време на сън при хора с ортостатична анемия. Специфичната спирална структура на черупката може също да допринесе за специални акустични и механични ефекти, които допълнително стимулират и оформят мускулите“, казва д-р Шарма.

За хора с ONA, особено за тези, за които механичното лечение е неудобно, скъпо или недостъпно, тези открития предлагат обещаваща алтернатива. „Шанката“ е проста, евтина дихателна техника, която може да подобри съня и да намали симптомите без нужда от апарати или лекарства.

Това е малко проучване, но изследователите планират по-голямо изпитване в множество болници. Следващата фаза ще включва по-широка, по-разнообразна популация и оценка на „лентата“ за по-дълги периоди.